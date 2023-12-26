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5 خطوات للنهوض بمحصول القمح فى مصر.. تعرف عليها

12/26/2023 11:24:43 PM
(MENAFN- Youm7) خطوات الدولة ‫ تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتطوير وتحسين محصول القمح ودعم زراعته فى البلاد، ونظرا لكونه المحصول الاستراتيجى الأول فى مصر، فإن له أهمية كبرى واهتمام خاص به فى ظل التحولات الدولية والتغيرات المناخية المصاحبة.





وفى التقرير التالى نتعرف على الجهود التى تبذلها الدولة للنهوض بمحصول القمح:



1- يعمل الباحثون فى مركز البحوث الزراعية على استنباط أصناف جديدة مقاومة للتغيرات المناخية و للأمراض وبخاصة الأصداء، وذات إنتاجية مرتفعة.




2- برامج بحثية وتطويرية مكثفة لتطوير أصناف جديدة من القمح تكون متكيفة مع ظروف البيئة المحلية وتتمتع بمقاومة للآفات والأمراض ومتطلبات السوق لتحسين إنتاجية القمح وجودة المحصول وتعزيز مقاومته للظروف البيئية القاسية.



3- تحسين البنية التحتية الزراعية في مصر، بما في ذلك تحسين شبكات الري وتوفير تقنيات الري الحديثة والمتقدمة لتحسين كفاءة استخدام المياه وتوفير الري المنتظم.



4- برامج توعوية وتدريبية للمزارعين لنشر الممارسات الزراعية الحديثة وتعزيز الوعي بأفضل الطرق حيث يتم توفير المعلومات والموارد اللازمة للمزارعين لتحسين ممارساتهم الزراعية وزيادة إنتاجية المحاصيل.





5- توفير الأسمدة والمبيدات الزراعية بكميات كافية وبجودة عالية للمزارعين، و يتم توزيع هذه الموارد بأسعار مدعومة لتخفيف العبء المالي على المزارعين وتشجيعهم على استخدام التقنيات الزراعية المتقدمة.












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