كيف تجعل رحلاتك صديقة للبيئة فى الخروج للطبيعة؟.. 6 نصائح

(MENAFN
- Youm7) الجميع الآن مشغول بالامتحانات والمذاكرة، وبعدها سيستعد الشباب والأسر لإجازة نصف العام، والبعض الآخر يتوجه للرحلات اليومية والتى غالبا تكون المحميات الطبيعية، قبلة هذه الرحلات، فإن كنت من هؤلاء عشاق الرحلات عليك أن تجعل رحلتك رحلات صديقة للبيئة، حتى تستمتع بالطبيعة ولا تضرها.
1-عليك أن تبحث عن الشركات السياحية التى تضع شعار السياحة الخضراء، لأنها ستوفر لك برنامج سياحى بيئى مميز.
2- يمكنك أيضا أن تسأل عن الفنادق والمنتجعات الصديقة للبيئة الحاصلة على العلامة
الخضراء.
3- خلال السفر استخدم وسائل النقل الصديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات الكربونية.
4- ابحث عن المنتجات القابلة لإعادة التدوير خلال رحلتك لتقليل المخلفات الناجمة عنك.
5- جمع مخلفاتك إن وجدت فى كيس وتجنب إلقاؤها بالمناطق التى تزورها إن كانت الشواطئ أو محميات طبيعية.
6- حاول بقدر الإمكان ترشيد استهلاكك للمياه والكهرباء خلال رحلتك.
MENAFN26122023000132011024ID1107660066
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.