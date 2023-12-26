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كيف تجعل رحلاتك صديقة للبيئة فى الخروج للطبيعة؟.. 6 نصائح

12/26/2023 11:24:43 PM
(MENAFN- Youm7) الجميع الآن مشغول بالامتحانات والمذاكرة، وبعدها سيستعد الشباب والأسر لإجازة نصف العام، والبعض الآخر يتوجه للرحلات اليومية والتى غالبا تكون المحميات الطبيعية، قبلة هذه الرحلات، فإن كنت من هؤلاء عشاق الرحلات عليك أن تجعل رحلتك رحلات صديقة للبيئة، حتى تستمتع بالطبيعة ولا تضرها.



1-عليك أن تبحث عن الشركات السياحية التى تضع شعار السياحة الخضراء، لأنها ستوفر لك برنامج سياحى بيئى مميز.



2- يمكنك أيضا أن تسأل عن الفنادق والمنتجعات الصديقة للبيئة الحاصلة على العلامة
الخضراء.



3- خلال السفر استخدم وسائل النقل الصديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات الكربونية.



4- ابحث عن المنتجات القابلة لإعادة التدوير خلال رحلتك لتقليل المخلفات الناجمة عنك.



5- جمع مخلفاتك إن وجدت فى كيس وتجنب إلقاؤها بالمناطق التى تزورها إن كانت الشواطئ أو محميات طبيعية.



6- حاول بقدر الإمكان ترشيد استهلاكك للمياه والكهرباء خلال رحلتك.












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