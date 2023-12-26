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تعرف على خطوات تعديل رخصة محل بالجيزة فى حال إضافة أو إخراج شريك

12/26/2023 11:24:43 PM
(MENAFN- Youm7) تقدم المراكز التكنولوجية على مستوى أحياء ومراكز ومدن محافظة الجيزة، ضمن خدماتها المقدمة للمواطنين، خدمة تعديل رخصة بإضافة أو إخراج شريك أو شركاء للمحلات التجارية أو الصناعية، وذلك باتباع الخطوات والإجراءات التالية:



أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.



ثانيًا: المستندات المطلوبة

-صورة عقد شركة موثق بالتعديل المطلوب (إضافة شريك – إخراج شريك).

-صورة للبطاقة الضريبية متضمنة ما تم من تعديل في الشركاء.

-صورة المستند الذي يفيد باشتراك الشركاء الجدد في التأمينات.

-صحيفة الحالة الجنائية للشركاء الجدد (للمحل العام).

-أصل رخصة المحل.

-صورة عقد إيجار موثق باسم المتنازل إليه في حالة خروج الشريك صاحب عقد الإيجار القديم.

-صورة بطاقة الرقم القومي للشركاء الجدد.

-توكيل رسمي في حالة الوكالة.

-الموقف من التجنيد (في حالة نقل الرخصة لمحل عام) للشركاء الجدد إذا كانت أعمارهم بين 21:30 سنة.

الإجراءات

-التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

-التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

-استلام الخدمة.



شهدت محافظة الجيزة إنشاء وتطوير 20 مركزًا تكنولوجيًا مجهزًا بأحدث الوسائل التكنولوجية والاتصالات المؤمنة؛ للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية، والتخفيف من الأعباء الإدارية وخلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات، بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها، وبما يحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات في أسرع وقت بصورة حضارية وسريعة ومتكاملة.



وتتيح المراكز التكنولوجية بالمحافظة العديد من الخدمات للمواطنين، خاصة تلك المرتبطة بتراخيص "المحلات، الإشغالات، الإعلانات، المباني "هدم، وبناء، وتعلية، وترميم، وتعديل""، وذلك من خلال قنوات متطورة تخفف من الأعباء الإدارية وتبسط من الإجراءات وتخلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات، بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها، وبما يحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات في أسرع وقت بصورة حضارية ومتكاملة.












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