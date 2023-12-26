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عميد حقوق عين شمس: انطلاق امتحانات منتصف العام 8 يناير ولجنة خاصة للمتأخرين

12/26/2023 11:24:43 PM
(MENAFN- Youm7) كشف الدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أن امتحانات الفصل الدراسى الأول تبدأ 8 يناير وتستمر قرابة 3 أسابيع حتى 25 يناير .



وأضاف عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن امتحانات التخلفات ستسبق امتحانات الفصل الدراسى الأول ، لافتا إلى أنه قرابة 30 ألف طالب سيؤدون امتحانات الفصل الدراسى الأول .



ولفت إلى أن الامتحانات سوف تعقد يوميا على 3 فترات تبدأ الفترة الأولى الساعة الثامنة والنصف صباحا ولمدة ساعتين مع وجود ساعة راحة بين كل فترة امتحاني لتجهيز اللجان .



وقال إن من أهم الاستعدادات تتمثل فى وجود آلية واضحة لمواجهة الغش جمع التليفونات لمنع الغش وعدم السماح بدخول اللجان بالموبايل ، فضلا عن التشديد على المراقبين لمواجهة أى حالات غش .



من بين الاستعدادات طباعة الامتحانات وتجهيزها وطباعة الامتحان موعد الامتحان بساعة ، لافتا إلى أن المركز الطبى على أتم استعداد فضلا عن تواجد الأطباء والمسعفين طوال فترة الامتحانات لمواجهة أى حالات طارئة .



وأشار إلى وجود لجان خاصة للمتأخرين الذين يتأخرون عن موعد الامتحان ويتعهد الطالب بعدم التأخر مرة أخرى عن موعد الامتحان وفى حالة تأخره أكثر من مرة يحال إلى التحقيق وهذا الأمر يطبق للمرة الثانية ولها مردود إيجابي فى الحفاظ على سير نظام الامتحانات .


















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