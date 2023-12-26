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محكمة يابانية تعفى الحكومة من تعويض متضررى انهيار مفاعل فوكوشيما

12/26/2023 11:24:40 PM
(MENAFN- Youm7) أعفت المحكمة العليا فى طوكيو، الحكومة من مسؤولية تعويض بعض المتضررين من حادث انهيار مفاعل "فوكوشيما" النووى في عام 2011، وألزمت الشركة المشغلة للمفاعل بدفع التعويضات.



كما قررت المحكمة تقليص التعويضات، التي كانت قد أقرتها محكمة أدنى في عام 2018 لصالح العشرات ممن أخلوا بيوتهم إلى 165 ألف دولار أمريكي (23.5 مليون ين)، تدفعها شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) إلى 44 من أصل 47 مدعيا.



وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن القرار يأتي بعدما قضت محكمة في طوكيو عام 2018 بأن الشركة والحكومة مسؤولتان عن الكارثة لفشلهما في اتخاذ إجراءات احترازية، وأمرتهما بدفع 414 ألف دولار أمريكي كتعويضات.



يذكر أن ثلاثة مفاعلات في محطة فوكوشيما دايتشي النووية كانت قد تضررت بعد زلزال قوي وتسونامي في 2011، ما أدى إلى إطلاق كميات من الإشعاع في المنطقة وإجلاء أكثر من 160 ألف شخص، لايزال قرابة 27 ألف منهم غير قادرين على العودة إلى ديارهم.












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