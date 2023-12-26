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الاستثمار الأوروبى يمول أبحاثا طبية فى الدنمارك بقيمة 90 مليون يورو

12/26/2023 11:24:40 PM
(MENAFN- Youm7) وجه بنك الاستثمار الأوروبي، 90 مليون يورو لإحدى مؤسسات البحث والتطوير في المجال الطبى بالدنمارك، في خطوة تستهدف الوصول إلى أدوية لعلاج السمنة والأمراض النادرة والالتهابات المزمنة.



وقال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى توماس أوستروس: "إن البنك ملتزم بدعم الابتكار الأوروبى حيثما ومتى أمكن ذلك"، مضيفا" يمكن أن يكون التمويل فرص لدعم الأشخاص الذين يعانون من مجموعة من الاضطرابات المرضية التى تركز عليها جهود البحث والتطوير؛ مما يعني أن دعمنا يتماشى أيضًا مع مهمتنا لتحسين حياة الناس".



من جانبه، قال المفوض الأوروبى للاقتصاد باولو جينتيلونى: "تتطلب أنشطة البحث والتطوير وتطوير الأدوية المبتكرة مستوى كبيرًا ومستدامًا من الاستثمار".



وتابع "جينتيلوني":" إنه لأمر رائع أن نرى أن الاتحاد الأوروبي يسهم بشكل كبير في هذا الجهد؛ مما يساعد على ضمان بقاء أوروبا رائدة في البحث المتطور وتطوير حلول طبية جديدة، مع التركيز على الاحتياجات الطبية الملحة للمرضى".












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