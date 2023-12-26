الاتحاد الأوروبى يجهز خطة بـ 20 مليار يورو لتمويل أوكرانيا

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، أن الاتحاد الأوروبي يعد خطة احتياطية بقيمة تصل إلى 20 مليار يورو (22.08 مليار دولار) لتمويل أوكرانيا،

وقال التقرير إن الخطة الممولة بالديون ستتجاوز المجر للإفراج عن أموال لكييف بشكل سريع.

وكانت وزارة المالية الأوكرانية قد أعلنت تلقى 1.34مليار دولار أمريكى كتمويل إضافى سادس في إطار مشروع البنك الدولى للإنفاق العام لدعم القدرات الإدارية.



