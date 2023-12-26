الاتحاد الأوروبى يجهز خطة بـ 20 مليار يورو لتمويل أوكرانيا

(MENAFN
- Youm7)
ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، أن الاتحاد الأوروبي يعد خطة احتياطية بقيمة تصل إلى 20 مليار يورو (22.08 مليار دولار) لتمويل أوكرانيا،
وقال التقرير إن الخطة الممولة بالديون ستتجاوز المجر للإفراج عن أموال لكييف بشكل سريع.
وكانت وزارة المالية الأوكرانية قد أعلنت تلقى 1.34مليار دولار أمريكى كتمويل إضافى سادس في إطار مشروع البنك الدولى للإنفاق العام لدعم القدرات الإدارية.
MENAFN26122023000132011024ID1107660060
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.