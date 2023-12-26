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زاخاروفا: الولايات المتحدة ستدعم الصراع فى أوكرانيا طوال عام 2024

12/26/2023 11:24:40 PM
(MENAFN- Youm7) صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الولايات المتحدة ستدعم الصراع الأوكراني بأي وسيلة طوال عام 2024.

وقالت زاخاروفا في مقابلة مع إذاعة "كومسومولسكايا برافدا" ردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل تمويل أوكرانيا في عام 2024: "(الولايات المتحدة) ستبذل قصارى جهدها لإبقاء هذا الموضوع (الصراع) قائما طوال عام 2024.. فإذا نجحوا في انتزاع الأموال من دافعي الضرائب، سيفعلون ذلك؛ وإذا فشلوا فسوف يحفزون نظام كييف على ارتكاب أعمال فظيعة، بما في ذلك الأعمال الإرهابية، من أجل إظهار النشاط في هذا الاتجاه، ومن الممكن أن يستخدموا أي طريقة.. أي طريقة".

وأضافت زاخاروفا: "وبالطبع سيكون هناك عرض (show) إعلامي وسياسي كبير، لا نهاية له، وإلا فسيتعين عليهم الاعتراف بأن هذا المشروع قد انهار، وبالنسبة للديمقراطيين، فلأولئك الذين يتجهون الآن إلى الدورة الانتخابية، سيكون هذا بمثابة "الموت"، ولذلك فإنهم سيستغلون هذا المشروع بشكل أو بآخر، بغض النظر عن مصير الأوكرانيين وأوكرانيا وغيرهما.. إنهم بحاجة إلى استمرار ذلك خلال عام 2024".

وفي وقت سابق صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن الولايات المتحدة، لم تغير خططها في ما يتعلق بحزمة المساعدات الأخيرة لكييف، إلا أن الحديث عن إمدادات جديدة لدعم أوكرانيا سيكون مستحيلا دون دعم الكونغرس.

وكان صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة استنفدت تقريبا قدرتها على تقديم الدعم لأوكرانيا، وسيتعين على الكونغرس الأميركي أن يوافق على تخصيص مساعدات جديدة لكييف في أسرع وقت ممكن.

وصرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، أن الإدارة الأمريكية تتوقع أن يوافق الكونغرس على تقديم مساعدة إضافية لصالح أوكرانيا في أوائل يناير المقبل.

ويطالب الجمهوريون، بموافقة البيت الأبيض على إجراء إصلاح جذري في مجال الحدود والهجرة، مقابل تقديم المال لأوكرانيا.

وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا
مشروعاً للقوات الروسية.







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