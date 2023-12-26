قائد قوات كييف يرجح مغادر أفدييفكا خلال 3 أشهر

(MENAFN
- Youm7) اعترف القائد العام للقوات الأوكرانية فاليرى زالوجنى في مؤتمر صحفي، بصعوبة المهمة فى أفدييفكا، موضحا أن القوات الأوكرانية قد تغادر المنطقة خلال 2 أو3 أشهر.
وأوضح زالوجني: "قد تغادر
القوات الأوكرانية أفدييفكا خلال 2 أو3 أشهر".
وقال في مؤتمر صحفي: "بالنسبة لسير العمليات العسكرية بالقرب من أفدييفكا، نحن لا نحتاج إلى التوقف وتنظيم نوع من العرض حول منطقة معينة، حيث يخضع سير العمليات لقوانينها الخاصة، التي لا تعتمد على ما إذا كان النواب أو الصحافيون يحبون ذلك أو يرغبون في أمر أخر".
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