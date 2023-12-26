قائد قوات كييف يرجح مغادر أفدييفكا خلال 3 أشهر

MENAFN - Youm7) اعترف القائد العام للقوات الأوكرانية فاليرى زالوجنى في مؤتمر صحفي، بصعوبة المهمة فى أفدييفكا، موضحا أن القوات الأوكرانية قد تغادر المنطقة خلال 2 أو3 أشهر.

وأوضح زالوجني: "قد تغادر

القوات الأوكرانية أفدييفكا خلال 2 أو3 أشهر".

وقال في مؤتمر صحفي: "بالنسبة لسير العمليات العسكرية بالقرب من أفدييفكا، نحن لا نحتاج إلى التوقف وتنظيم نوع من العرض حول منطقة معينة، حيث يخضع سير العمليات لقوانينها الخاصة، التي لا تعتمد على ما إذا كان النواب أو الصحافيون يحبون ذلك أو يرغبون في أمر أخر".