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موعد مباريات اليوم الأربعاء 27 / 12 / 2023 في دوري Nile والقنوات الناقلة

12/26/2023 11:24:38 PM
(MENAFN- Youm7) تقام اليوم، الأربعاء، الموافق 27 / 12 / 2023 مباراتين ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوي المصري (دوريnile ) حيث يلتقي زد مع الداخلية بإستاد القاهرة في الرابعة عصراً، ويلتقي سموحة مع طلائع الجيش بإستاد الأسكندرية في السابعة مساءً.



وخاض زد بقيادة مدربه مجدي عب العاطي 8 مباريات هذا الموسم فاز في 4 وتعادل في 4 ولم يتذوق طعم الخسارة هذا الموسم ، وحصد 16 نقطة وسجل لاعبيه 13 هدف واستقبلت شباكه 9 أهداف.



أما الداخلية الذي يقوده هيثم شعبان ، فقد خاض 9 مباريات حصد خلالها 7 نقاط من الفوز في مباراة واحدة والتعادل في 4 مباريات وخسارة مثلهم وسجل 3 أهداف وساتقبلت شباكه 11 هدف.



في المباراة الثانية ، يحاول سموحة الذي يقوده أحمد سامي الفوز على طلائع الجيش بقيادة مدربه عبد الحميد بسيوني.



وخاض طلائع الجيش 9 مباريات جمعهم خلالهم 14 نقطة من الفوز في 4 مباريات وخسارة 3 والتعادل في مباراتين، وسجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف.



أما سموحة فقد جمعة 13 نقطة من 9 مباريات ، من الفوز في 3 مباريات وخسارة مباراتين والتعادل في 4 مباريات ، وسجل 9 أهداف واستقبلت شباكه 10 أهداف.




بقيادة مدربه طارق العشري 7 مباريات وله مباراتين مؤجلتين ، وجمع 12 نقطة من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مثلهم وخسارة مباراة واحدة وسجل لاعبو الإتحاد 10 أهداف واستقبلت شباكه 9 أهداف.



أما فاركو الذي يقوده خالد جلال فقد خاض 9 مباريات حصد خلالهم 5 نقاط من الفوز في مباراة واحد وخسارة 6 مباريات والتعادل في مباراتين وسجل لاعبيه ،8 أهداف واستقبلت شباكه 14 هدف.



القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري


وتنقل قناة أون تايم سبورتس مبارايات اليوم مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.












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