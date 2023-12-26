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كولر يعيد ثلاثى الأهلى للتشكيل الأساسى أمام مودرن فيوتشر بنهائى السوبر

12/26/2023 11:24:38 PM
(MENAFN- Youm7) استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على عودة الثلاثي محمود كهربا وحسين الشحات ومروان عطية إلى تشكيل الأهلي الأساسي أمام مودرن فيوتشر في مباراة الغد بنهائى كأس السوبر المصري بعدما فضل إراحتهما في مباراة سيراميكا الماضية، بسبب الإجهاد الذي عانى منه الأهلي نظرا لضغط المباريات.



وسافر الأهلي من السعودية مباشرة بعد الانتهاء من كأس العالم، حيث لعب مباراة سيراميكا في غضون 3 أيام بدون وقت للراحة، حيث خاض اللاعبين تدريب استشفائي يوم السبت الماضي قبل السفر إلى الإمارات في نفس اليوم وخاض مران وحيد يوم الأحد قبل موقعة سيراميكا ثم خاض مواجهة نصف النهائي، ولا يزال يعاني من ضغط المباريات، حيث سيلعب مع فيوتشر بعد 72 ساعة فقط من مباراة سيراميكا.



وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال عقب الفوز على سيراميكا بهدف نظيف في نصف نهائي السوبر، بينما تأهل فيوتشر إلى النهائي عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14 / 13 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.



ويدخل المارد الأحمر مباراة نهائي كأس السوبر بمعنويات مرتفعة بعدما حصد الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه فى كأس العالم للأندية، من خلال 9 مشاركات له في البطولة، ولعب المارد الأحمر ثلاث مباريات في مونديال الأندية والتي احتضنتها المملكة العربية السعودية بفوزه على اتحاد جدة بنتيجة 3-1 ثم خسر من فلومينيسي البرازيلي بهدفين قبل أن يهزم أوراوا بأربعة أهداف مقابل هدفين.












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