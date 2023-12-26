زد يتطلع للحفاظ على سجل اللاهزيمة في دوري Nile أمام الداخلية ..اليوم

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- Youm7) يلتقي زد مع الداخلية بإستاد القاهرة في الرابعة من عصر اليوم ،الأربعاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوي المصر (دوريnile ).
وخاض زد بقيادة مدربه مجدي عب العاطي 8 مباريات هذا الموسم فاز في 4 وتعادل في 4 ولم يتذوق طعم الخسارة هذا الموسم ، وحصد 16 نقطة وسجل لاعبيه 13 هدف واستقبلت شباكه 9 أهداف ويتطلع الفريق الصاعد للدوري الممتاز هذا الموسم للحفاظ على سجل اللاهزيمة أمام الداخلية اليوم.
أما الداخلية الذي يقوده هيثم شعبان ، فقد خاض 9 مباريات حصد خلالها 7 نقاط من الفوز في مباراة واحدة والتعادل في 4 مباريات وخسارة مثلهم وسجل 3 أهداف وساتقبلت شباكه 11 هدف.
القناة الناقلة لمباراة زد والداخلية
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة زد والداخلية اليوم مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
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