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زد يتطلع للحفاظ على سجل اللاهزيمة في دوري Nile أمام الداخلية ..اليوم

12/26/2023 11:24:38 PM
(MENAFN- Youm7) يلتقي زد مع الداخلية بإستاد القاهرة في الرابعة من عصر اليوم ،الأربعاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوي المصر (دوريnile ).



وخاض زد بقيادة مدربه مجدي عب العاطي 8 مباريات هذا الموسم فاز في 4 وتعادل في 4 ولم يتذوق طعم الخسارة هذا الموسم ، وحصد 16 نقطة وسجل لاعبيه 13 هدف واستقبلت شباكه 9 أهداف ويتطلع الفريق الصاعد للدوري الممتاز هذا الموسم للحفاظ على سجل اللاهزيمة أمام الداخلية اليوم.



أما الداخلية الذي يقوده هيثم شعبان ، فقد خاض 9 مباريات حصد خلالها 7 نقاط من الفوز في مباراة واحدة والتعادل في 4 مباريات وخسارة مثلهم وسجل 3 أهداف وساتقبلت شباكه 11 هدف.


القناة الناقلة لمباراة زد والداخلية


وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة زد والداخلية اليوم مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.












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