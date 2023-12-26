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الزمالك يفتح باب احتراف أحمد فتوح بشروط

12/26/2023 11:24:38 PM
(MENAFN- Youm7) حصل أحمد فتوح ظهير أيسر فريق الزمالك على وعد من مجلس إدارة النادى برئاسة حسين لبيب بالموافقة على احترافه خلال الفترة المقبلة، حال وصول عرض رسمي مناسب يليق باسمه واسم النادى.

من جانبه، كشف سمير صلاح وكيل أعمال أحمد فتوح، أن هناك اتفاقاً شفويا مع مجلس إدارة الزمالك على احتراف اللاعب خلال الفترة المقبلة، فى حال وجود عرض محترم يفيد النادى واللاعب.

شهدت الساعات الماضية نجاح مجلس الزمالك في تجديد عقد فتوح مع النادى لمدة 3 مواسم قادمة، حيث ينتهى عقده نهاية الموسم الجارى، على أن يعقد مجلس الإدارة جلسة مع اللاعبين بحضور فتوح لتصفية الأجواء بعد الأزمة الأخيرة.







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