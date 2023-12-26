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(ليفربول) يفوز على (بيرنلي) بهدفين ويعتلي مؤقتا صدارة الدوري الإنجليزي

12/26/2023 11:24:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 26 - 12 (كونا) -- صعد (ليفربول) مؤقتا إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تغلبه على مضيفه (بيرنلي) بهدفين نظيفين في مباراة الجولة ال19 للبطولة والتي جمعتهما اليوم الثلاثاء.
ونجح الضيوف في التقدم بالنتيجة مبكرا وتحديدا عند الدقيقة السادسة عبر المهاجم الاوروغوياني داروين نونيز.
وأضاف اللاعب البرتغالي ديوغو جوتا الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت الرسمي ومعه ثلاث نقاط ثمينة.
وسمح هذا الفوز لنادي (ليفربول) باعتلاء صدارة الدوري برصيد 42 نقطة متقدما مؤقتا بفارق نقطتين على (أرسنال) الذي سيخوض مباراة هذه الجولة بعد غد الخميس أمام ضيفه (ويستهام يونايتد).
وفي المقابل لايزال (بيرنلي) يعاني في المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة. (النهاية)

م ر ن / م م ج




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