(ليفربول) يفوز على (بيرنلي) بهدفين ويعتلي مؤقتا صدارة الدوري الإنجليزي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 26 - 12 (كونا) -- صعد (ليفربول) مؤقتا إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تغلبه على مضيفه (بيرنلي) بهدفين نظيفين في مباراة الجولة ال19 للبطولة والتي جمعتهما اليوم الثلاثاء.
ونجح الضيوف في التقدم بالنتيجة مبكرا وتحديدا عند الدقيقة السادسة عبر المهاجم الاوروغوياني داروين نونيز.
وأضاف اللاعب البرتغالي ديوغو جوتا الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت الرسمي ومعه ثلاث نقاط ثمينة.
وسمح هذا الفوز لنادي (ليفربول) باعتلاء صدارة الدوري برصيد 42 نقطة متقدما مؤقتا بفارق نقطتين على (أرسنال) الذي سيخوض مباراة هذه الجولة بعد غد الخميس أمام ضيفه (ويستهام يونايتد).
وفي المقابل لايزال (بيرنلي) يعاني في المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة. (النهاية)
م ر ن / م م ج
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