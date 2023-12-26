الأمم المتحدة تعين الهولندية سيغريد كاغ منسقا للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 26 - 12 (كونا) -- أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الثلاثاء تعيين الهولندية سيغريد كاغ في منصب كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2720) لعام 2023.
وذكر المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في بيان أن كاغ ستقوم من خلال هذا الدور بتسهيل وتنسيق ومراقبة والتحقق من شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة.
وأضاف البيان أن كاغ ستقوم أيضا بإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة معنية بتسريع إرسال شحنات الإغاثة الإنسانية إلى القطاع من خلال الدول التي ليست طرفا في الصراع موضحا أنه في سبيل تنفيذ هذه المهام سيتم دعمها من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.
ومن المتوقع أن تباشر كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة مهمتها في 8 يناير 2024.
وتملك سيغريد كاغ خبرة واسعة في الشؤون السياسية والإنسانية والتنموية والدبلوماسية وقد شغلت مؤخرا منصب النائبة الأولى لرئيس الوزراء وأول وزيرة للمالية في الحكومة الهولندية منذ يناير 2022.
كما شغلت قبل ذلك مجموعة واسعة من المناصب الرفيعة في منظومة الأمم المتحدة فقد كانت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان في الفترة بين عامي 2015 و 2017 ومن عام 2013 إلى عام 2015 عملت منسقة خاصة مشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وبعثة الأمم المتحدة في سوريا.
وتولت كاغ منصب مساعدة الأمين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الفترة بين 2010 إلى 2013 ومنصب المديرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأردن في الفترة بين عامي 2007 و 2010. (النهاية)
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