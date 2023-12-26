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الأمم المتحدة تعين الهولندية سيغريد كاغ منسقا للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة

12/26/2023 11:24:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 26 - 12 (كونا) -- أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الثلاثاء تعيين الهولندية سيغريد كاغ في منصب كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2720) لعام 2023.
وذكر المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في بيان أن كاغ ستقوم من خلال هذا الدور بتسهيل وتنسيق ومراقبة والتحقق من شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة.
وأضاف البيان أن كاغ ستقوم أيضا بإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة معنية بتسريع إرسال شحنات الإغاثة الإنسانية إلى القطاع من خلال الدول التي ليست طرفا في الصراع موضحا أنه في سبيل تنفيذ هذه المهام سيتم دعمها من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.
ومن المتوقع أن تباشر كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة مهمتها في 8 يناير 2024.
وتملك سيغريد كاغ خبرة واسعة في الشؤون السياسية والإنسانية والتنموية والدبلوماسية وقد شغلت مؤخرا منصب النائبة الأولى لرئيس الوزراء وأول وزيرة للمالية في الحكومة الهولندية منذ يناير 2022.
كما شغلت قبل ذلك مجموعة واسعة من المناصب الرفيعة في منظومة الأمم المتحدة فقد كانت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان في الفترة بين عامي 2015 و 2017 ومن عام 2013 إلى عام 2015 عملت منسقة خاصة مشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وبعثة الأمم المتحدة في سوريا.
وتولت كاغ منصب مساعدة الأمين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الفترة بين 2010 إلى 2013 ومنصب المديرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأردن في الفترة بين عامي 2007 و 2010. (النهاية)

ع س ت / م م ج




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