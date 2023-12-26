Wednesday, 27 December 2023 09:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مقتل شخص في قصف الاحتلال الاسرائيلي على جنوب لبنان و(المقاومة) تنفذ هجوما جويا على قوات الاحتلال

12/26/2023 11:24:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 26 - 12 (كونا) -- أدى قصف نفذه الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان اليوم الثلاثاء الى مقتل شخص فيما اعلنت (المقاومة) أنها نفذت "هجوما جويا" على قوات الاحتلال داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واعلن الدفاع المدني اللبناني على حسابه في موقع (اكس) ان عناصره اخمدوا حريقا شب داخل سيارة لنقل البضائع (بيك أب) في منطقة (القليلة) بجنوب لبنان وأنهم توازيا عملوا على نقل جثة مواطن استشهد اثر القصف الإسرائيلي الذي طال البلدة.
وكانت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ذكرت ان قوات الاحتلال شنت غارتين على سهل (القليلة) وانه سجل وقوع عدد من الجرحى وتضرر سيارات خلال الغارتين اللتين استهدفتا الشارع العام المؤدي إلى البلدة.
وتميز استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي لجنوب لبنان اليوم بكثافة الغارات الجوية للطيران والمسيرات حيث نفذ صباحا الطيران الاسرائيلي غارتين استهدفتا بلدة (ميس الجبل) ثم أغار عبر طائرات مسيرة على (وادي حامول) واطراف (الناقورة) وجبلي اللبونة والعلام و(عين الزرقا ومجدل زون) فضلا عن غارتين متتاليتين عبر مسيرة على منطقة مفتوحة بين بلدتي (جبشيت وشوكين).
ونفذ الطيران الحربي للاحتلال غارة على جبل بلاط في القطاع الغربي بالجنوب وغارة على اطراف بلدة (مروحين) وغارتين جويتين في محيط بلدة (ميس الجبل).
وقصفت قوات الاحتلال الاسرائيلي بالمدفعية منطقة حمامص في (سردا) و(الخيام) واطراف بلدة (عيترون) في حين تعرض جبل بلاط - مروحين لقصف بالقذائف الفوسفورية كما طاول القصف المدفعي اطراف بلدتي (بليدا وميس الجبل).
وقصف جيش الاحتلال مرتفع بلدة (بلاط) بالقذائف الفوسفورية كما تعرضت اطراف بلدة (بيت ليف) للقصف المدفعي.
وبلغ القصف المدفعي خراج بلدة (راشيا الفخار) فيما ادى القصف المدفعي الذي طاول بلدة (تولين) الى وقوع جريحين كما طاول القصف المنطقة الواقعة بين بلدتي (الضهيرة وعلما الشعب).
ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام عن (المقاومة) اعلانها تنفيذ عناصرها "هجوما جويا" على مقر قيادة مستحدث لقوات الاحتلال في محيط مستعمرة (كريات شمونة) بواسطة "طائرة مسيرة إنقضاضية" فضلا عن استهداف ثكنة (زبدين) ب"صواريخ بركان" اضافة الى استهداف موقعي (البغدادي) و(زبدين).
واشارت الوكالة الوطنية الى أن عناصر (المقاومة) استهدفوا تجمعا لجنود الاحتلال قرب ثكنة (دوفيف) وتجمعا آخر في موقع (الراهب) واوقعوا قتلى وجرحى بين أفرادهما.
كما استهدفوا انتشارا لجنود الاحتلال في محيط موقع (راميا) محققين فيه اصابات مباشرة وهاجموا قيادة الفرقة 91 في ثكنة (برانيت) وغرفة رصد قرب ثكنة (شوميرا) بالأسلحة المناسبة وحققوا فيهما إصابات مباشرة.
ونعت (المقاومة) مساء اليوم اثنين من عناصرها سقطا في المواجهة مع جيش الاحتلال الاسرائيلي.
يذكر ان المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال الاسرائيلي و(المقاومة) في لبنان تتواصل يوميا وتبلغ احيانا مناطق بعيدة عن جانبي الحدود. (النهاية)

أ ي ب / ر ج



MENAFN26122023000071011013ID1107660050

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث