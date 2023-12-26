مقتل شخص في قصف الاحتلال الاسرائيلي على جنوب لبنان و(المقاومة) تنفذ هجوما جويا على قوات الاحتلال

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 26 - 12 (كونا) -- أدى قصف نفذه الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان اليوم الثلاثاء الى مقتل شخص فيما اعلنت (المقاومة) أنها نفذت "هجوما جويا" على قوات الاحتلال داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واعلن الدفاع المدني اللبناني على حسابه في موقع (اكس) ان عناصره اخمدوا حريقا شب داخل سيارة لنقل البضائع (بيك أب) في منطقة (القليلة) بجنوب لبنان وأنهم توازيا عملوا على نقل جثة مواطن استشهد اثر القصف الإسرائيلي الذي طال البلدة.
وكانت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ذكرت ان قوات الاحتلال شنت غارتين على سهل (القليلة) وانه سجل وقوع عدد من الجرحى وتضرر سيارات خلال الغارتين اللتين استهدفتا الشارع العام المؤدي إلى البلدة.
وتميز استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي لجنوب لبنان اليوم بكثافة الغارات الجوية للطيران والمسيرات حيث نفذ صباحا الطيران الاسرائيلي غارتين استهدفتا بلدة (ميس الجبل) ثم أغار عبر طائرات مسيرة على (وادي حامول) واطراف (الناقورة) وجبلي اللبونة والعلام و(عين الزرقا ومجدل زون) فضلا عن غارتين متتاليتين عبر مسيرة على منطقة مفتوحة بين بلدتي (جبشيت وشوكين).
ونفذ الطيران الحربي للاحتلال غارة على جبل بلاط في القطاع الغربي بالجنوب وغارة على اطراف بلدة (مروحين) وغارتين جويتين في محيط بلدة (ميس الجبل).
وقصفت قوات الاحتلال الاسرائيلي بالمدفعية منطقة حمامص في (سردا) و(الخيام) واطراف بلدة (عيترون) في حين تعرض جبل بلاط - مروحين لقصف بالقذائف الفوسفورية كما طاول القصف المدفعي اطراف بلدتي (بليدا وميس الجبل).
وقصف جيش الاحتلال مرتفع بلدة (بلاط) بالقذائف الفوسفورية كما تعرضت اطراف بلدة (بيت ليف) للقصف المدفعي.
وبلغ القصف المدفعي خراج بلدة (راشيا الفخار) فيما ادى القصف المدفعي الذي طاول بلدة (تولين) الى وقوع جريحين كما طاول القصف المنطقة الواقعة بين بلدتي (الضهيرة وعلما الشعب).
ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام عن (المقاومة) اعلانها تنفيذ عناصرها "هجوما جويا" على مقر قيادة مستحدث لقوات الاحتلال في محيط مستعمرة (كريات شمونة) بواسطة "طائرة مسيرة إنقضاضية" فضلا عن استهداف ثكنة (زبدين) ب"صواريخ بركان" اضافة الى استهداف موقعي (البغدادي) و(زبدين).
واشارت الوكالة الوطنية الى أن عناصر (المقاومة) استهدفوا تجمعا لجنود الاحتلال قرب ثكنة (دوفيف) وتجمعا آخر في موقع (الراهب) واوقعوا قتلى وجرحى بين أفرادهما.
كما استهدفوا انتشارا لجنود الاحتلال في محيط موقع (راميا) محققين فيه اصابات مباشرة وهاجموا قيادة الفرقة 91 في ثكنة (برانيت) وغرفة رصد قرب ثكنة (شوميرا) بالأسلحة المناسبة وحققوا فيهما إصابات مباشرة.
ونعت (المقاومة) مساء اليوم اثنين من عناصرها سقطا في المواجهة مع جيش الاحتلال الاسرائيلي.
يذكر ان المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال الاسرائيلي و(المقاومة) في لبنان تتواصل يوميا وتبلغ احيانا مناطق بعيدة عن جانبي الحدود. (النهاية)
أ ي ب / ر ج
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