دوري (روشن) السعودي: فوز كبير ل(النصر) على (الاتحاد) في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة ال17

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- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 26 - 12 (كونا) -- حقق فريق (النصر) فوزا كبيرا على نظيره (الاتحاد) اليوم الثلاثاء بخمسة أهداف لهدفين في المباراة المؤجلة ضمن منافسات الجولة ال17 لدوري (روشن) السعودي للمحترفين في كرة القدم والتي أقيمت على ملعب مدينة الامير عبدالله الفيصل الرياضية.
وافتتح (الاتحاد) اهداف المباراة بواسطة لاعبه المغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 14 في حين أدرك (النصر) التعادل بضربة جزاء سجلها البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 19 قبل أن يعزز البرازيلي تاليسكا تقدم فريقه (النصر) بهدف ثان في الدقيقة 38.
وفي شوط المباراة الثاني تمكن المغربي عبدالرزاق حمدالله من إدراك هدف التعادل لفريقه (الاتحاد) بضربة رأسية في الدقيقة 51.
إلا أن رونالدو استعاد تقدم فريقه (النصر) بضربة جزاء سجلها في الدقيقة 68 ليختتم السنغالي ساديو ماني اهداف اللقاء بهدفين سجلهما في الدقيقتين 75 و82 ولينهي المباراة لفوز عزيز لفريقه.
وبهذه النتيجة حافظ (النصر) على مكانه في المركز الثاني بالترتيب برصيد 43 نقطة وبفارق سبع نقاط خلف المتصدر (الهلال) فيما بقي (الاتحاد) سادسا في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة.
وكان لقاء (النصر) و(الاتحاد) قد تأجل من الجولة ال17 بدوري (روشن) نظرا لمشاركة الأخير في بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي احتضنتها مدينة (جدة) في الفترة من 12 الى 22 ديسمبر الجاري. (النهاية)
ف ن / ر ج
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