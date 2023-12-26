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منتخب تونس للسلة يفوز على نظيره الكويتي في افتتاح البطولة العربية بالقاهرة

12/26/2023 11:24:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 26 - 12 (كونا) -- فاز منتخب تونس لكرة السلة على نظيره الكويتي اليوم الثلاثاء في مباراة قوية انتهت بنتيجة (85 - 69) في المواجهة الاولى من البطولة العربية لكرة السلة التي انطلقت اليوم الثلاثاء في نسختها ال25 بالقاهرة.
وشهدت المباراة الافتتاحية للبطولة العربية التي اقيمت في مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي حالة من المنافسة الشديدة بين الفريقين حيث قدم المنتخب الكويتي مستوى متميزا امام نظيره التونسي.
وقال المدير الفني لمنتخب الكويت لكرة السلة الالماني بيتر شومرز في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب المباراة ان لاعبي المنتخب قدموا مباراة كبيرة وقوية امام منتخب تونس.
واضاف شومرز ان لاعبي المنتخب تقدموا في بداية المباراة ولكن الفرص الضائعة أهدرت الفوز بجانب البنية الجسمانية القوية لمنتخب تونس.
واكد ان هذه المباراة اظهرت نقاط الضعف لدى المنتخب مشيرا الى انه سيعمل عليها لتقديم افضل النتائج خلال المبارات القادمة.
ووجه شومرز الشكر للاعبي المنتخب الكويتي على التزامهم بالخطة المتفق عليها في الملعب وهذا ما اظهر الاداء القوي والمميز للاعبين خلال المباراة مثنيا على ما قدموه امام تونس.
ومن المقرر أن يتقابل في المواجهة الثانية منتخب الجزائر مع نظيره الصومالي في حين يستضيف المنتخب المصري نظيره الاماراتي في اللقاء الثالث.
وتقام البطولة العربية خلال الفترة من 26 ديسمبر حتى 3 يناير المقبل بمشاركة تسعة منتخبات حيث وقع منتخب الكويت في المجموعة الثانية مع كل من مصر والامارات وتونس والمغرب في حين تضم المجموعة الأولى منتخبات الجزائر وليبيا والصومال وموريتانيا.
ومن المقرر أن تقام مباريات دور الثمانية يوم الاثنين في الأول من يناير المقبل بينما تقام مباريات الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء في الثاني من يناير تليها مباريات الدور النهائي الأربعاء 3 يناير.
ويعتبر منتخب مصر البطل التاريخي للمسابقة التي أحرزها لقبها 12 مرة حيث كانت آخر تتويجاته في 2017 عندما أقيمت في مصر.
ويغيب منتخبات قويان عن البطولة لأسباب تتعلق بقلة الوقت للاستعداد لها وهما منتخب لبنان حامل لقب النسخة الماضية ومنتخب الأردن. (النهاية)

ع ف ف / ر ج



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