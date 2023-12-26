منتخب تونس للسلة يفوز على نظيره الكويتي في افتتاح البطولة العربية بالقاهرة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 26 - 12 (كونا) -- فاز منتخب تونس لكرة السلة على نظيره الكويتي اليوم الثلاثاء في مباراة قوية انتهت بنتيجة (85 - 69) في المواجهة الاولى من البطولة العربية لكرة السلة التي انطلقت اليوم الثلاثاء في نسختها ال25 بالقاهرة.
وشهدت المباراة الافتتاحية للبطولة العربية التي اقيمت في مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي حالة من المنافسة الشديدة بين الفريقين حيث قدم المنتخب الكويتي مستوى متميزا امام نظيره التونسي.
وقال المدير الفني لمنتخب الكويت لكرة السلة الالماني بيتر شومرز في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب المباراة ان لاعبي المنتخب قدموا مباراة كبيرة وقوية امام منتخب تونس.
واضاف شومرز ان لاعبي المنتخب تقدموا في بداية المباراة ولكن الفرص الضائعة أهدرت الفوز بجانب البنية الجسمانية القوية لمنتخب تونس.
واكد ان هذه المباراة اظهرت نقاط الضعف لدى المنتخب مشيرا الى انه سيعمل عليها لتقديم افضل النتائج خلال المبارات القادمة.
ووجه شومرز الشكر للاعبي المنتخب الكويتي على التزامهم بالخطة المتفق عليها في الملعب وهذا ما اظهر الاداء القوي والمميز للاعبين خلال المباراة مثنيا على ما قدموه امام تونس.
ومن المقرر أن يتقابل في المواجهة الثانية منتخب الجزائر مع نظيره الصومالي في حين يستضيف المنتخب المصري نظيره الاماراتي في اللقاء الثالث.
وتقام البطولة العربية خلال الفترة من 26 ديسمبر حتى 3 يناير المقبل بمشاركة تسعة منتخبات حيث وقع منتخب الكويت في المجموعة الثانية مع كل من مصر والامارات وتونس والمغرب في حين تضم المجموعة الأولى منتخبات الجزائر وليبيا والصومال وموريتانيا.
ومن المقرر أن تقام مباريات دور الثمانية يوم الاثنين في الأول من يناير المقبل بينما تقام مباريات الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء في الثاني من يناير تليها مباريات الدور النهائي الأربعاء 3 يناير.
ويعتبر منتخب مصر البطل التاريخي للمسابقة التي أحرزها لقبها 12 مرة حيث كانت آخر تتويجاته في 2017 عندما أقيمت في مصر.
ويغيب منتخبات قويان عن البطولة لأسباب تتعلق بقلة الوقت للاستعداد لها وهما منتخب لبنان حامل لقب النسخة الماضية ومنتخب الأردن. (النهاية)
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