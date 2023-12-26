النمسا تتبرع بخمسة ملايين يورو لإغاثة المدنيين في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 26 - 12 (كونا) -- اعلنت النمسا اليوم الثلاثاء عن تقديم مساعدات إغاثية اضافية للفلسطينيين المتضررين من الحرب في غزة بمقدار خمسة ملايين يورو (5ر5 مليون دولار أمريكي).
وذكرت وزارة الخارجية النمساوية في بيان ان هذا المبلغ سيقدم عبر المنظمات الانسانية الدولية حيث سيتم تخصيص ثلاثة ملايين يورو (3ر3 مليون دولار) للجنة الدولية للصليب الاحمر ومليوني يورو (2ر2 مليون دولار) لبرنامج الاغذية العالمي.
وأشارت الوزارة الى ان ظروف الحرب أجبرت غالبية السكان في غزة على الاعتماد على المساعدات الدولية في الوقت الراهن موضحة ان اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبرنامج الاغذية العالمي سيواصلان العمل والوصول الى قطاع غزة لتقديم المساعدة مباشرة في الموقع على الرغم من الظروف الصعبة للغاية.
من جهته أكد وزير الخارجية النمساوي الكسندر شالنبيرغ في البيان ان الهدف من هذه المساعدات هو ان تعود بالنفع فعليا على الناس في غزة ولا يتم تحويلها او إساءة استخدامها من قبل ما اسماه "منظمة حماس الارهابية او غيرها من المنظمات الارهابية".
وأضاف الوزير أنه منذ بداية الحرب في غزة حدث تدهور كبير في الظروف المعيشية للسكان المدنيين بل ظهر خطر حدوث أزمة مجاعة حادة مشددا على الحاجة الملحة لمساعدة الناس في غزة.
ولفت البيان الى أنه منذ بدء الحرب في غزة ساهمت النمسا بمبلغ 13 مليون يورو لدعم السكان المدنيين هناك.
يذكر ان التبرع النمساوي الجديد للمدنيين في غزة يأتي بعد تزايد الانتقادات للحكومة النمساوية جراء موقفها المنحاز الى جانب اسرائيل منذ بداية الحرب اثر تصويتها مرتين ضد قرار وقف اطلاق النار في غزة الذي تبنته الجمعية العامة للامم المتحدة فضلا عن رفع العلم الاسرائيلي فوق مبنى الحكومة ووزارة الخارجية النمساوية بينما تم منع النشطاء الداعمين لفلسطين من رفع العلم الفلسطيني في التظاهرات وفوق بيوتهم.
ويعكس هذا التصرف التحول الكبير الذي طرأ على السياسة الخارجية النمساوية ازاء النزاع في الشرق الاوسط حيث لم تعد النمسا مثلما كانت في الماضي طرفا محايدا يدعم التسوية السلمية. (النهاية)
ع م ق / ر ج
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