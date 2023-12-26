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النمسا تتبرع بخمسة ملايين يورو لإغاثة المدنيين في غزة

12/26/2023 11:24:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 26 - 12 (كونا) -- اعلنت النمسا اليوم الثلاثاء عن تقديم مساعدات إغاثية اضافية للفلسطينيين المتضررين من الحرب في غزة بمقدار خمسة ملايين يورو (5ر5 مليون دولار أمريكي).
وذكرت وزارة الخارجية النمساوية في بيان ان هذا المبلغ سيقدم عبر المنظمات الانسانية الدولية حيث سيتم تخصيص ثلاثة ملايين يورو (3ر3 مليون دولار) للجنة الدولية للصليب الاحمر ومليوني يورو (2ر2 مليون دولار) لبرنامج الاغذية العالمي.
وأشارت الوزارة الى ان ظروف الحرب أجبرت غالبية السكان في غزة على الاعتماد على المساعدات الدولية في الوقت الراهن موضحة ان اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبرنامج الاغذية العالمي سيواصلان العمل والوصول الى قطاع غزة لتقديم المساعدة مباشرة في الموقع على الرغم من الظروف الصعبة للغاية.
من جهته أكد وزير الخارجية النمساوي الكسندر شالنبيرغ في البيان ان الهدف من هذه المساعدات هو ان تعود بالنفع فعليا على الناس في غزة ولا يتم تحويلها او إساءة استخدامها من قبل ما اسماه "منظمة حماس الارهابية او غيرها من المنظمات الارهابية".
وأضاف الوزير أنه منذ بداية الحرب في غزة حدث تدهور كبير في الظروف المعيشية للسكان المدنيين بل ظهر خطر حدوث أزمة مجاعة حادة مشددا على الحاجة الملحة لمساعدة الناس في غزة.
ولفت البيان الى أنه منذ بدء الحرب في غزة ساهمت النمسا بمبلغ 13 مليون يورو لدعم السكان المدنيين هناك.
يذكر ان التبرع النمساوي الجديد للمدنيين في غزة يأتي بعد تزايد الانتقادات للحكومة النمساوية جراء موقفها المنحاز الى جانب اسرائيل منذ بداية الحرب اثر تصويتها مرتين ضد قرار وقف اطلاق النار في غزة الذي تبنته الجمعية العامة للامم المتحدة فضلا عن رفع العلم الاسرائيلي فوق مبنى الحكومة ووزارة الخارجية النمساوية بينما تم منع النشطاء الداعمين لفلسطين من رفع العلم الفلسطيني في التظاهرات وفوق بيوتهم.
ويعكس هذا التصرف التحول الكبير الذي طرأ على السياسة الخارجية النمساوية ازاء النزاع في الشرق الاوسط حيث لم تعد النمسا مثلما كانت في الماضي طرفا محايدا يدعم التسوية السلمية. (النهاية)

ع م ق / ر ج



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