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انفجار قرب سفارة الكيان الاسرائيلي المحتل في نيودلهي

12/26/2023 11:24:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 26 - 12 (كونا) -- ذكرت وسائل اعلام محلية اليوم الثلاثاء أن انفجارا وقع قرب سفارة الكيان الاسرائيلي المحتل في العاصمة الهندية نيودلهي.
وذكرت وكالة (برس ترست اوف انديا) الهندية نقلا عن نائب سفير الكيان الإسرائيلي لدى الهند أوهاد نقاش كينار القول إن الانفجار وقع على مقربة من السفارة بعد الساعة الخامسة مساء بعدة دقائق حسب التوقيت المحلي (الساعة 30ر11 صباحا يتوقيت غرينيتش).
واضاف المسؤول ان جميع العمال والموظفين في البعثة آمنون وان الأجهزة الأمنية تحقق في الأمر.
وذكرت الشرطة الهندية انهم لم يجدوا اي دليل على وجود قنبلة ولكنهم عثروا على رسالة موجهة الى السفير الاسرائيلي. (النهاية)

أ ت ك / ر ج



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