انفجار قرب سفارة الكيان الاسرائيلي المحتل في نيودلهي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 26 - 12 (كونا) -- ذكرت وسائل اعلام محلية اليوم الثلاثاء أن انفجارا وقع قرب سفارة الكيان الاسرائيلي المحتل في العاصمة الهندية نيودلهي.
وذكرت وكالة (برس ترست اوف انديا) الهندية نقلا عن نائب سفير الكيان الإسرائيلي لدى الهند أوهاد نقاش كينار القول إن الانفجار وقع على مقربة من السفارة بعد الساعة الخامسة مساء بعدة دقائق حسب التوقيت المحلي (الساعة 30ر11 صباحا يتوقيت غرينيتش).
واضاف المسؤول ان جميع العمال والموظفين في البعثة آمنون وان الأجهزة الأمنية تحقق في الأمر.
وذكرت الشرطة الهندية انهم لم يجدوا اي دليل على وجود قنبلة ولكنهم عثروا على رسالة موجهة الى السفير الاسرائيلي. (النهاية)
أ ت ك / ر ج
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