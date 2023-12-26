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وزير خارجية النيجر: الوساطة مع (إيكواس) تسير جيدا ونأمل بالعودة إلى النظام الدستوري

12/26/2023 11:24:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 26 - 12 (كونا) -- أكد وزير خارجية النيجر باكاري ياوو سانغاري اليوم الثلاثاء أن الوساطة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) تسير في الطريق الصحيح مضيفا أن الجميع في النيجر يأملون في العودة إلى النظام الدستوري بأقرب وقت ممكن.
وقال سانغاري في تصريح عقب المباحثات التي جمعته بنظيره الجزائري أحمد عطاف "إننا اليوم في خضم وساطة مع (إيكواس) وزيارتي إلى الجزائر تهدف إلى تقييم التطورات التي يشهدها بلدنا مع أخي أحمد عطاف وشرح الديناميكية التي نعمل عليها حاليا".
وأضاف أن "نأمل أن نتخلص سريعا من كل هذه الأوضاع وأن نتوصل إلى إيجاد حل سريع للأزمة بخصوص الأوضاع التي نعيشها حاليا".
وأوضح أن "الخروج المأمول فيه من الأزمة سيمكن البلاد من التركيز على العمل الذي ينتظرنا من أجل العودة إلى النظام الدستوري والأعمال الواجب القيام بها لدعم التنمية في بلدنا".
وتوقف سانغاري عند الوضع السياسي في النيجر والدور الذي تؤديه الجزائر كاشفا عن أن "الجزائر وقفت دائما إلى جانب النيجر في كل الأزمات التي واجهتها في الماضي وقد كنا دائما راضين عن الطريقة التي أدت بها الجزائر دور الوساطة بمساع حميدة في كل مرة يحدث فيها مشكل بالنيجر".
يذكر أن وزيري خارجية الجزائر والنيجر بحثا في وقت سابق من اليوم سبل ترقية علاقات التعاون بين البلدين لاسيما الطريق العابر للصحراء بالإضافة إلى الأزمة في النيجر والتي برزت إثر الانقلاب الذي وقع في تاريخ 26 يوليو الماضي حين قام عناصر من الحرس الرئاسي باحتجاز الرئيس محمد بازوم برفقة عائلته بداخل القصر الرئاسي ليعلن قائد الانقلاب اللواء عبدالرحمن تشياني عزل الرئيس ورئاسة المجلس العسكري الانتقالي. (النهاية)

م ر / ر ج



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