وزير خارجية النيجر: الوساطة مع (إيكواس) تسير جيدا ونأمل بالعودة إلى النظام الدستوري

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 26 - 12 (كونا) -- أكد وزير خارجية النيجر باكاري ياوو سانغاري اليوم الثلاثاء أن الوساطة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) تسير في الطريق الصحيح مضيفا أن الجميع في النيجر يأملون في العودة إلى النظام الدستوري بأقرب وقت ممكن.
وقال سانغاري في تصريح عقب المباحثات التي جمعته بنظيره الجزائري أحمد عطاف "إننا اليوم في خضم وساطة مع (إيكواس) وزيارتي إلى الجزائر تهدف إلى تقييم التطورات التي يشهدها بلدنا مع أخي أحمد عطاف وشرح الديناميكية التي نعمل عليها حاليا".
وأضاف أن "نأمل أن نتخلص سريعا من كل هذه الأوضاع وأن نتوصل إلى إيجاد حل سريع للأزمة بخصوص الأوضاع التي نعيشها حاليا".
وأوضح أن "الخروج المأمول فيه من الأزمة سيمكن البلاد من التركيز على العمل الذي ينتظرنا من أجل العودة إلى النظام الدستوري والأعمال الواجب القيام بها لدعم التنمية في بلدنا".
وتوقف سانغاري عند الوضع السياسي في النيجر والدور الذي تؤديه الجزائر كاشفا عن أن "الجزائر وقفت دائما إلى جانب النيجر في كل الأزمات التي واجهتها في الماضي وقد كنا دائما راضين عن الطريقة التي أدت بها الجزائر دور الوساطة بمساع حميدة في كل مرة يحدث فيها مشكل بالنيجر".
يذكر أن وزيري خارجية الجزائر والنيجر بحثا في وقت سابق من اليوم سبل ترقية علاقات التعاون بين البلدين لاسيما الطريق العابر للصحراء بالإضافة إلى الأزمة في النيجر والتي برزت إثر الانقلاب الذي وقع في تاريخ 26 يوليو الماضي حين قام عناصر من الحرس الرئاسي باحتجاز الرئيس محمد بازوم برفقة عائلته بداخل القصر الرئاسي ليعلن قائد الانقلاب اللواء عبدالرحمن تشياني عزل الرئيس ورئاسة المجلس العسكري الانتقالي. (النهاية)
م ر / ر ج
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