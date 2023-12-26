سنتكوم: إسقاط 12 طائرة مسيرة وصواريخ اطلقها الحوثيون جنوب البحر الاحمر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 26 – 12 (كونا) –- اعلنت القيادة الوسطى الامريكية (سنتكوم) اليوم الثلاثاء انها أسقطت 12 طائرة مسيرة وصواريخ باليستية اطلقها الحوثيون في جنوب البحر الاحمر.
وذكرت (سينتكوم) في بيان عبر صفحتها على موقع (اكس) ان "المجموعة التابعة للمدمرة الامريكية (ايزنهاور) في البحر الاحمر أسقطت 12 طائرة مسيرة هجومية وثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن وصاروخين كروز".
واوضح البيان ان الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ بدأت في نحو الساعة 30ر6 صباحا بتوقيت صنعاء (الثالثة والنصف صباحا بتوقيت غرينيتش) واستمرت لمدة 10 ساعات.
واكد ان الهجمات الحوثية لم تحدث أضرارا بالسفن في المنطقة ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات. (النهاية)
أ م م / ر ج
MENAFN26122023000071011013ID1107660044
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