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سنتكوم: إسقاط 12 طائرة مسيرة وصواريخ اطلقها الحوثيون جنوب البحر الاحمر

12/26/2023 11:24:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 26 – 12 (كونا) –- اعلنت القيادة الوسطى الامريكية (سنتكوم) اليوم الثلاثاء انها أسقطت 12 طائرة مسيرة وصواريخ باليستية اطلقها الحوثيون في جنوب البحر الاحمر.
وذكرت (سينتكوم) في بيان عبر صفحتها على موقع (اكس) ان "المجموعة التابعة للمدمرة الامريكية (ايزنهاور) في البحر الاحمر أسقطت 12 طائرة مسيرة هجومية وثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن وصاروخين كروز".
واوضح البيان ان الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ بدأت في نحو الساعة 30ر6 صباحا بتوقيت صنعاء (الثالثة والنصف صباحا بتوقيت غرينيتش) واستمرت لمدة 10 ساعات.
واكد ان الهجمات الحوثية لم تحدث أضرارا بالسفن في المنطقة ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات. (النهاية)

أ م م / ر ج



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