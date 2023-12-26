موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يقول إن السلطات المعنية في العراق عثرت على جثتين تعودان لمواطن كويتي وآخر يحمل الجنسية السعودية مقيم في دولة الكويت كانا اختفيا في محافظة الأنبار في العراق مؤخرا معربا عن ألمه وحزنه بهذا الخبر المفزع.
القاهرة - سفارة دولة الكويت لدى مصر تفيد بالعثور على الطالب الكويتي المفقود بعد عمليات بحث واسعة أجرتها السلطات المصرية وتقول إنه تم التعرف على الطالب وهو في أحد مستشفيات مدينة القاهرة ويتلقى العلاج وهناك طاقم من السفارة مع ذويه يتواجدون حاليا إلى جانبه.
غزة - السلطات الصحية بقطاع غزة تعلن ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي 18 مجزرة في ال24 ساعة الماضية ما نتج عنه 241 شهيدا و382 إصابة ليرتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي الى 20915 شهيدا و54918 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.
واشنطن – القيادة الوسطى الامريكية (سنتكوم) تعلن انها أسقطت 12 طائرة مسيرة وثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن وصاروخين (كروز) موجهة اطلقها الحوثيون في جنوب البحر الاحمر.
نيويورك - الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعلن تعيين الهولندية سيغريد كاغ في منصب كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2720) لعام 2023.
موسكو - وكالة الانباء الروسية (تاس) تذكر أن شخصا قتل وأصيب أربعة آخرون بالإضافة الى تضرر سفينة إنزال ضخمة في هجوم شنته القوات الأوكرانية على شبه جزيرة القرم. (النهاية) ر ج
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