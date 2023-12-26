موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يقول إن السلطات المعنية في العراق عثرت على جثتين تعودان لمواطن كويتي وآخر يحمل الجنسية السعودية مقيم في دولة الكويت كانا اختفيا في محافظة الأنبار في العراق مؤخرا معربا عن ألمه وحزنه بهذا الخبر المفزع.

القاهرة - سفارة دولة الكويت لدى مصر تفيد بالعثور على الطالب الكويتي المفقود بعد عمليات بحث واسعة أجرتها السلطات المصرية وتقول إنه تم التعرف على الطالب وهو في أحد مستشفيات مدينة القاهرة ويتلقى العلاج وهناك طاقم من السفارة مع ذويه يتواجدون حاليا إلى جانبه.

غزة - السلطات الصحية بقطاع غزة تعلن ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي 18 مجزرة في ال24 ساعة الماضية ما نتج عنه 241 شهيدا و382 إصابة ليرتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي الى 20915 شهيدا و54918 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

واشنطن – القيادة الوسطى الامريكية (سنتكوم) تعلن انها أسقطت 12 طائرة مسيرة وثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن وصاروخين (كروز) موجهة اطلقها الحوثيون في جنوب البحر الاحمر.

نيويورك - الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعلن تعيين الهولندية سيغريد كاغ في منصب كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2720) لعام 2023.

موسكو - وكالة الانباء الروسية (تاس) تذكر أن شخصا قتل وأصيب أربعة آخرون بالإضافة الى تضرر سفينة إنزال ضخمة في هجوم شنته القوات الأوكرانية على شبه جزيرة القرم. (النهاية) ر ج