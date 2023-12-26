ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 285 نقطة

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 285 نقطة
التاريخ
12/26/2023 11:24:22 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 27 كانون الأول (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، 285 نقطة، فيما وصل سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) عند 75 دولارا للبرميل الواحد.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي أمس الثلاثاء 159 نقطة ليصل إلى 37545 نقطة، كما ارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 81 نقطة ليصل إلى 15074 نقطة.
وارتفع مؤشر (S&P500) نحو 20 نقطة ليصل إلى 4774 نقطة، وارتفع مؤشر (رسل 2000)، أيضا، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، 25 نقطة ليصل إلى 2059 نقطةـ
--(بترا)
م د/ف ج
27/12/2023 06:29:26
MENAFN26122023000117011021ID1107660042
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