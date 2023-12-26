ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 285 نقطة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 27 كانون الأول (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، 285 نقطة، فيما وصل سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) عند 75 دولارا للبرميل الواحد.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي أمس الثلاثاء 159 نقطة ليصل إلى 37545 نقطة، كما ارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 81 نقطة ليصل إلى 15074 نقطة.

وارتفع مؤشر (S&P500) نحو 20 نقطة ليصل إلى 4774 نقطة، وارتفع مؤشر (رسل 2000)، أيضا، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، 25 نقطة ليصل إلى 2059 نقطةـ

--(بترا)

م د/ف ج

27/12/2023 06:29:26

