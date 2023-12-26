أجواء باردة نسبيا وأمطار اليوم وغدا في مختلف مناطق المملكة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الأول (بترا)-تتأثر المملكة اليوم الأربعاء، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تسود أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق مع ظهور كميات من الغيوم على إرتفاعات مختلفة، وتهطل -بمشيئة الله- زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة على فترات خاصة في الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة قد تكون غزيرة لفترة محدودة في بعض المناطق، ويصحبها الرعد خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، ومن احتمال تشكل السيول في بعض المناطق خاصة المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية.

وبحسب التقرير، تبقى المملكة يوم غد الخميس، تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، وتسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة وباردة نسبيا في أغلب المناطق ، ويتوقع هطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة على فترات خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا تثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

وتكون الأجواء الجمعة باردة نسبيا في أغلب المناطق مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتبقى الفرصة لهطول زخات خفيفة متفرقة من المطر في الأجزاء الجنوبية من المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتكون الأجواء السبت، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 17 - 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 15 - 7، وفي المرتفعات الشمالية 14 - 6، وفي مرتفعات الشراة

15 - 7، وفي مناطق البادية 20 - 8، وفي مناطق السهول 18 - 9، وفي الأغوار الشمالية 25 - 13، وفي الأغوار الجنوبية 27 - 15، وفي البحر الميت 26 - 14، وفي خليج العقبة 26 - 14 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

27/12/2023 06:27:23

