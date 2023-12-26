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ابن محمود عبد العزيز يشكر الرئيس السيسي بعد تسمية محور باسم والده: تقدير أسعدنا كثيرا

12/26/2023 11:24:19 PM
(MENAFN- Youm7) أعرب الفنان محمد محمود عبد العزيز
عن خالص شكره وتقديره للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إنشاء محور باسم والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز، مؤكدا أن هذا تقدير أسعدنا كثيرا ويدل على تقدير الدولة لأبنائها ولكل من عمل وضحى من أجلها.

وقال عبد العزيز الابن، عبر حسابه على إنستجرام: "شكر خاص للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وقائدنا العظيم، وشكراً لمصرنا الحبيبة ولكل القائمين عليها على هذه اللفتة وهذا التقدير الذى أسعدنا كثيراً، الذى يدل على تقدير دولتنا العظيمة لأبنائها ولكل قاماتها وفنانينها ولكل من عمل وضحى من أجلها".


محمد محمود عبد العزيز انستجرام

وانضم الفنان محمد محمود عبد العزيز إلى أبطال مسلسل
"امبراطورية ميم " بطولة النجم خالد النبوى، والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ويعمل مخرج العمل حاليًا على التفاصيل النهائية لانطلاق التصوير خلال أيام .

الرواية الأصلية التى حملت اسم "امبراطورية ميم" كان بطلها رجل، والراوية كانت فى 15 صفحة كتبها إحسان عبد القدوس عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ أنهم اختاروه حاكمًا للبيت، دليل على حبهم له.

وكان آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز مسلسل "حضرة العمدة" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، من بطولة روبى، أحمد رزق، محمود عبد المغنى، وفاء عامر، سميحة أيوب، بسمة، ادوارد، دينا، أحمد بدير، صلاح عبد الله، نهلة سلامة، إيهاب فهمى، محمود حافظ، حسام داغر، محمد مهران، محمد الصاوى، كريم عبد الخالق، صولا عمر، دنيا جمعة، زينب العبد، أحمد أبو زيد وخلود عز وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.







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