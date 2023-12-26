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كارول سماحة تحيى حفلاً غنائياً في لبنان.. اليوم

12/26/2023 11:24:19 PM
(MENAFN- Youm7) تحيى النجمة اللبنانية كارول سماح ة، حفلاً غنائياً في لبنان مساء اليوم الأربعاء، ضمن حفلات الكريسماس ورأس السنة الجديدة، وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها.



وطرحت النجمة كارول سماحة في ألبومها الجديد "الذهبي" الذي أطلقته تحت شعار "حتى تبقى هويتنا واحدة ووحدتنا عربية"، العديد من الرسائل التي تدعو من خلالها إلى حماية الهوية العربية، والتأكيد على أهمية الوحدة والتضامن العربي المشترك في مواجهة العديد من التحديات والأزمات التي تواجه الأمة العربية طوال السنوات الماضية.






وكانت آخر أعمال كارول سماحة فيديو كليب أغنيتها "إجازة" والتى قدمت من خلالها جرعة غنائية استعراضية درامية مبهرة، وهى من إخراج بتول عرفة، وكلمات أحمد حسن راؤول، ألحان محمد رحيم، وتوزيع سليمان دميان.

















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