كارول سماحة تحيى حفلاً غنائياً في لبنان.. اليوم

(MENAFN
- Youm7) تحيى النجمة اللبنانية كارول سماح ة، حفلاً غنائياً في لبنان مساء اليوم الأربعاء، ضمن حفلات الكريسماس ورأس السنة الجديدة، وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها.
وطرحت النجمة كارول سماحة في ألبومها الجديد "الذهبي" الذي أطلقته تحت شعار "حتى تبقى هويتنا واحدة ووحدتنا عربية"، العديد من الرسائل التي تدعو من خلالها إلى حماية الهوية العربية، والتأكيد على أهمية الوحدة والتضامن العربي المشترك في مواجهة العديد من التحديات والأزمات التي تواجه الأمة العربية طوال السنوات الماضية.
وكانت آخر أعمال كارول سماحة فيديو كليب أغنيتها "إجازة" والتى قدمت من خلالها جرعة غنائية استعراضية درامية مبهرة، وهى من إخراج بتول عرفة، وكلمات أحمد حسن راؤول، ألحان محمد رحيم، وتوزيع سليمان دميان.
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