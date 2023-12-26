الهيئة العربية للمسرح تصدر المكحلة واليشمك للكاتب إبراهيم الحسيني

صدرت عن الهيئة العربية للمسرح بالإمارات العربية المتحدة مجموعة مسرحيات جديدة

للكاتب المسرحي إبراهيم الحسين تحمل عنوان "المكحلة واليشمك ومسرحيات أخرى" وتشتمل على مسرحيات منها " العطش، ظل الحكايات، المكحلة واليشمك،..."، وهو ثاني كتاب يصدر للحسيني من الهيئة بعد كتابه "الغواية وكوميديا الأحزان" الذي صدر في عام 2013 .

يعتبر الكاتب إبراهيم الحسيني أحد كتاب المسرح المخلصين له طوال ما يزيد عن العشرين عاما، قدم خلالها إسهامات مسرحية متعددة في مجال النقد والتأليف المسرحي، وبهذا الكتاب الذي صدر ضمن سلسلة "نصوص" التي تهتم بنشر إنتاجات كتاب المسرح البارزين في الوطن العربي يؤكد الحسيني على ملامح وسمات واضحة لمشروعه المسرحي تهتم بمعالجة قضايا الإنسان في عمومه والعربي على وجه الخصوص وتدعو لتحرير الذات الإنسانية من قيودها النفسية والاجتماعية.

وفي مجموعته الجديدة "المكحلة واليشمك" والتي تضم أربعة مسرحيات طويلة يناقش الكاتب مجموعة كبيرة من القضايا المختلفة منها مثلا

كما يظهر في مسرحيته التي تحمل عنوان المجموعة "المكحلة واليشمك" فكرة التحرر النفسي والتخلص من المكبوتات الإجتماعية لدى مجموعة من النساء داخل عالم يعزلهم تماما عن الرجال حيث تمثل الرجال وجودا افتراضيا وعبئا نفسيا وبالرغم من عدم وجودهم المادي داخل النص إلا أنهم يحركون تفاصيل هذا العالم.

وتناقش مسرحية "العطش" داخل المجموعة وضعيات الصراع العالمي حول الماء العذب والعطش المحتمل والمتزايد ويتركنا النص أمام تساؤلات كثيرة حول الحروب المحتملة داخل هذا الإطار ومحاولات إيجاد البدائل المستحيلة، أما مسرحيته "ظل الحكايات" ضمن المجموعة فتحاول تقديم تفسيرا نفسيا للواقع الراهن الممتليء بالصراعات الحادة والعنف المتزايد من خلال تشابك الكثير من الكوابيس والأحلام التي تنتاب شخص واحد لتقوم بتحريكه وإزاحته تدريجيا بفعل مجموعة معقدة من الممارسات التي تقع عليه من عالمه الواقعي لعالم آخر يصنعه خياله علّه يجد فيه راحته، وتجمع المسرحية ما بين السرد الروائي عبر المونولوجات المتقاطعة التي تؤديها الشخصيات الدرامية وما بين الحوار المسرحي، فالمسرحية تقدم رحلة اسطورية لا يمكن توصيفها على أنها تنتمي للواقع ولا حتّى لعالم الأحلام فهي مزيج منهما ومن عوالم أخرى متخيّلة.

قدمت مسرحية "ظل الحكايات" التي تضمها المجموعة على مسرح الغد عام 2021 من إخراج عادل بركات وحصل العرض على عدة جوائز في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثالثة عشرة ومنها جائزة أفضل نص مسرحي، كما قدمت معظم مسرحيات الحسيني الأخرى على خشبات المسارح المصرية ومنها: الغواية، أيام إخناتون، مذكرات سنوحي المصري، سلم طالع للشمس،

الكونكان، عشرة بلدي، جنة الحشاشين، وشم الغياب، تجربة العدالة الفاسدة، أخبار أهرام جمهورية، زنزانة لكل مواطن، برؤى إخراجية مختلفة من أجيال مختلفة من المخرجين منهم: سامح مجاهد، حسن الوزير، حسن عبده، شريف صلاح الدين، سمير زاهر، محمد الملكي، مجدي عبيد، حمدي طلبه، يسري السيد.

وكانت آخر العروض المسرحية التي قدمها البيت الفني للمسرح هذا العام للحسيني مسرحيته "باب عشق" والتي ظلت تعرض لأربعة مواسم مسرحية، وجدير بالذكر أن نص باب عشق كان قد حصل في العام 2021 على جائزة ساويرس لكبار الكتاب، وحاليا يستعد مسرح الغد لتقديم عرضه الجديد "حكايات الشتاء" من إخراج محمد عشري.

أصدر الحسيني من قبل أكثر من 25 كتابا في المسرح والنقد عن دور نشر مصرية وعربية وأجنبية منهم: "وشم العصافير" سنة 2002، "مختارات مسرحية" 2023 عن المجلس الأعلى للثقافة، "بيت على البحر 2022، مقام الشيخ الغريب 2017، مراكب الشمس 2008، متحف الأعضاء البشرية 2004، الغواية 2001 وذلك عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، بالإضافة إلى مجموعات مسرحياته القصيرة ومنها:

"قضية إسكات الببغاوات" عن دار يسطرون، "هلاهوطة العظيم" عن دار المحرر، "جنة الحشاشين" عن دار ميريت، comedy of sorrows

عن دار نشر كارول مارتن بنيويورك وغيرها.