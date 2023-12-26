6 تمارين يوجا تساعدك على الاسترخاء وتمنحك نومًا عميقًا

MENAFN - Youm7) الاسترخاء قبل النوم يلعب دورًا حيويًا في تحسين جودة النوم وتعزيز الراحة العامة. يعيش الكثيرون حياة مشغولة ومليئة بالتوتر والضغوط، ويجدون صعوبة في الاسترخاء والتهدئة قبل النوم. إن عدم القدرة على الاسترخاء يمكن أن يسبب اضطرابات النوم والأرق.تمارين الاسترخاء قبل النوم هي وسيلة فعالة للتخلص منالتوتروالقلق وتجهيز الجسم والعقل للنوم العميق. إليك 6 من هذه التمارين من موقع "brightside".





1- وضع الساقين على الحائط

نم في مواجهة الحائط وضع وسادة تحت خصرك، يتم رفع الساقين بحيث يكون الكعب والركبة على نفس الخط، وتكون اليد على طول الجسم، وارفع راحتي اليدين لأعلى اترك نفسك على ذلك الوضع لمدة دقيقتين، ثم اثني ركبتيك بسلاسة وقم بتحريكهما إلى أي جانب.

الساقين على الحائط







2- النوم على البطن

نم على وسادة على بطنك، واغلق أصابعك خلف ظهرك، خذ نفسا عميقا، وقم بثني ظهرك وأصابع قدميك وقم بمحاولة الوصول إلى كعبيك بيديك، وانزل ببطئ وخذ زفير، كرر تلك الخطوة من 5 إلى 10 مرات ثم افتح أصابعك وارخي يديك.

على معدتك







3- مباعدة الساقين على نطاق واسع

باعد بين ساقيك بزاوية واسعة وضع وسادة أمامك، قم بفرد ظهرك واستنشق قدر المستطاع، ثم قم بعملية الزفير ببطئ ومد ذراعيك للأمام ونام على الوسادة، ثم قم بعملية الشهيق والزفير 10 مرات ثم اصعد للأعلى.

الساقين بزاوية واسعة







4- ضم القدمين معاً

نم على ظهرك على وسادة وضم قدميك، وقم بفرد ركبتيك على الجانبين، مع جعل يداك مسترخيتين ومدهما على طول جسمك، وارفع راحتي يديك لأعلى وخذ نفس عميق وابقى على ذلك الوضع لمدة 3 دقائق.

القدمين معًا







5- إمالة الساقين

نم على ظهرك واثني ركبتيك وقم بوضعهما معاً، ثم قم بإمالة ساقيك إلى الجانب وامسكهما بيديك، انتظر دقيقة ثم غير الجانب وكرر ذلك الوضع مرتين لكل جانب.

إمالة الساقين







6- النوم على الظهر

نم على ظهرك على الوسادة، وقم بفرد ساقيك قليلاً، وضع يديك جانبك وارفع راحتي يديك لأعلى، مع جعل عمودك الفقري ورأسك في خط مستقيم، خذ 3 أنفاس عميقة ومتساوية، وقم بعملية الزفير عن طريق أنفك، وخذ 4 أنفاس أخرى عادية بعد ذلك ستشعر بالاسترخاء وستغط في نوم عميق.

النوم على الظهر















