وصفات طبيعية لبشرة متوهجة ومشرقة كل يوم

MENAFN - Youm7) البشرة المتوهجة هي علامة على الصحة الجيدة وتعتبر مفتاحًا لمظهر رائع. عندما يكون لدينا نظام غذائي متوازن وصحي، ونحصل على قسط كافٍ من النوم وممارسة الرياضة، فإن بشرتنا تصبح مشرقة ومشدودة. ويمكن تعزيز صحة البشرة وإشراقتها من خلال استخدام مستحضرات العناية المناسبة وحمايتها من أشعة الشمس الضارة،كما يمكن استخدام بعض الوصفات الطبيعية التي قدمها موقع "BoldSky" الهندي للحفاظ على توهج البشرة:استخدام الصبار لبشرة متوهجة:

استخدام الصبار يوميًا بعد غسل وجهك قد يمنح بشرتك توهجًا صحيًا لأنه يتمتع بخصائص علاجية ويعزز نمو الخلايا الجديدة. الصبار مهدئ ويرطب ويلطف دون انسداد المسام، بالإضافة إلى أنه مرطب قوي يساعدك في التخلص من الجلد الميت، في حالة إذا كان لديكِ حساسية فيفضل عمل اختبار بسيط على طرف اليد في حالة حدوث تحسس يفضل عدم استخدامه .

استخدام زيت جوز الهند لبشرة متوهجة:

على الرغم من خصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، إلا أن زيت جوز الهند قد لا يناسب جميع أنواع البشرة،

فالبعض يمكن أن يحدث له تحسس من جوزالهند فالأفضل عمل اختبار قبل وضعه على البشرة بشكل مباشر، في حالة عدم وجود رد فعل تحسسى ضعي طبقة من زيت جوز الهند ثم قومي بالانتظار لدقائق ثم قومي بشطف البشرة .

وصفة طبيعية بالكركم لبشرة متوهجة:

يعرف الكركم بخصائصه المضادة للبكتيريا ومضاد قوي للأكسدة بالإضافة إلى أنه يمنح البشرة توهجًا طبيعيا فالكركم يحتوي على الكركمين، وهو مركب مضاد للالتهابات يقلل من الانتفاخ و يعزز تجديد خلايا الجلد مرة أخرى، لذا ضعي ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم إلى ملعقة من الدقيق ثم ضيفي ملعقة ونصف من اللبن ثم قومي بعمل عجينة يسهل فردها على البشرة، ثم قومي بوضعها وتركها 10 دقائق ثم قومي بشطف البشرة

وصفة طبيعية بالموز:

يحتوي الموزعلى البوتاسيوم الذي يعمل على ترطيب البشرة لاحتوائه على عدد هائل من الفيتامينات، كما أنه يحتوي على احماض مضادة للشيخوخة تساعد في منع الخطوط والتجاعيد.



الموز للبشرةزيت جوز الهند



