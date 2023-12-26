وصفات طبيعية لبشرة متوهجة ومشرقة كل يوم

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- Youm7) البشرة المتوهجة هي علامة على الصحة الجيدة وتعتبر مفتاحًا لمظهر رائع. عندما يكون لدينا نظام غذائي متوازن وصحي، ونحصل على قسط كافٍ من النوم وممارسة الرياضة، فإن بشرتنا تصبح مشرقة ومشدودة. ويمكن تعزيز صحة البشرة وإشراقتها من خلال استخدام مستحضرات العناية المناسبة وحمايتها من أشعة الشمس الضارة،
كما يمكن استخدام بعض الوصفات الطبيعية التي قدمها موقع "BoldSky" الهندي للحفاظ على توهج البشرة:
استخدام الصبار لبشرة متوهجة:
استخدام الصبار يوميًا بعد غسل وجهك قد يمنح بشرتك توهجًا صحيًا لأنه يتمتع بخصائص علاجية ويعزز نمو الخلايا الجديدة. الصبار مهدئ ويرطب ويلطف دون انسداد المسام، بالإضافة إلى أنه مرطب قوي يساعدك في التخلص من الجلد الميت، في حالة إذا كان لديكِ حساسية فيفضل عمل اختبار بسيط على طرف اليد في حالة حدوث تحسس يفضل عدم استخدامه .
استخدام زيت جوز الهند لبشرة متوهجة:
على الرغم من خصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، إلا أن زيت جوز الهند قد لا يناسب جميع أنواع البشرة،
فالبعض يمكن أن يحدث له تحسس من جوزالهند فالأفضل عمل اختبار قبل وضعه على البشرة بشكل مباشر، في حالة عدم وجود رد فعل تحسسى ضعي طبقة من زيت جوز الهند ثم قومي بالانتظار لدقائق ثم قومي بشطف البشرة .
وصفة طبيعية بالكركم لبشرة متوهجة:
يعرف الكركم بخصائصه المضادة للبكتيريا ومضاد قوي للأكسدة بالإضافة إلى أنه يمنح البشرة توهجًا طبيعيا فالكركم يحتوي على الكركمين، وهو مركب مضاد للالتهابات يقلل من الانتفاخ و يعزز تجديد خلايا الجلد مرة أخرى، لذا ضعي ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم إلى ملعقة من الدقيق ثم ضيفي ملعقة ونصف من اللبن ثم قومي بعمل عجينة يسهل فردها على البشرة، ثم قومي بوضعها وتركها 10 دقائق ثم قومي بشطف البشرة
وصفة طبيعية بالموز:
يحتوي الموزعلى البوتاسيوم الذي يعمل على ترطيب البشرة لاحتوائه على عدد هائل من الفيتامينات، كما أنه يحتوي على احماض مضادة للشيخوخة تساعد في منع الخطوط والتجاعيد.
الموز للبشرة
زيت جوز الهند
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