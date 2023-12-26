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5 نصائح للعناية بالشعر المصبوغ وتقليل تأثير الصبغة على صحته

12/26/2023 11:24:11 PM
(MENAFN- Youm7) من الممكن أن تحدث الصبغة أضراراً بالغة بالشعر إذا لم يتم تطبيقها بشكل صحيح، حيث تحتوي صبغة الشعر على مواد كيميائية مثل الأمونيا والبيروكسيد التي تقوم بإزالة لون الشعر من جذع الشعرة ليتم وضع الصبغة، وتؤدي هذه المواد إلى تكسير روابط معينة في بنية الشعر، كما أنها تجعل الشعر ضعيفا، وتسبب الألوان الفاتحة اضراراً أكثر من الألوان الداكنة، لذلك تعرفي على تلك النصائح لحماية شعرك من ضرر الصبغة وفقاً لموقع "instyle".



- غسل الشعر بعناية
يفضل استخدام الشامبو والبلسم المخصص للشعر المصبوغ، كما يفضل غسل الشعر بالماء البارد لأن الماء الساخن يجعل الشعر جافا ويجهده أكثر.



- ترطيب الشعر
الاحتفاظ برطوبة شعرك يجعل شعرك يحافظ على مرونته، لذلك رطبي شعرك يومياً ورشي شعرك بعصير الصبار والماء وغطيه بزبدة التصفيف لتكوين طبقة لحمايته من التلف ومن الضرر.



- قص الأطراف المتقصفة بانتظام
إذا كانت أطراف شعرك متقصفة يجب عليك قصها، لأنها من الممكن أن تصل إلى أعلى خصلة من الشعر وتسبب مزيداً من الضرر.



- استخدام البروتين
يساعد استخدام البروتين على نمو شعرك وحمايته من التقصف، ولكن ليس كل أنواع البروتين مناسبة لأنها تختلف باختلاف مسامية الشعر وحجم الضرر، لذلك استشيري مصفف الشعر الخاص بك عن نوع البروتين المناسب لشعرك.



- القبعة المبطنة بالساتان
بعد الانتهاء من ترطيب الشعر يجب أن يمتص الشعر الزيوت، لذلك يتم استخدام غطاء الوسادة القطني لحماية الشعر عند النوم، واستخدام القبعة المبطنة بالساتان لأنها تساعد على ترطيب شعرك ومنع الاحتكاك الذي يؤدي إلى حدوث أضرار بشعرك.


















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