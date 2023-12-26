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5 عناصر فى الأدراج يجب عليك التخلص منها لجعلها أكثر ترتيبا

12/26/2023 11:24:11 PM
(MENAFN- Youm7) يؤدي الدرج الفوضوي الملئ بالأشياء التي لا تحتاجها مثل قصاصات الورق والأقلام والمفتاح الذي لا تستخدمه إلى الشعور بالإحباط، فإذا امتلأ الدرج بالعناصر غير المرغوب بها سيكون من الصعب إغلاقه وفرزه والسيطرة على الفوض التي يسببها، لذلك تخلص من أي شئ لم تعد تستخدمه، تعرف على العناصر التي يجب عليك التخلص منها في الأدراج وفقاً لموقع "thespruce".




المفاتيح
يجب عليك التخلص من جميع المفاتيح التي لم تعد تستخدمها، حيث إنها تختلط مع المفاتيح الأخرى ومن الممكن أن تؤدي إلى فقدان المفاتيح المهمة مثل مفتاح السيارة أو المنزل.

البطاريات القديمة
إذا كان يوجد بدرجك بطاريات قديمة فقم برميها في سلة المهملات ليس فقط لتنظيم الدرج وتنظيفه، ولكن لأنها تشكل خطورة أيضاً، حيث تحتوي البطاريات المستعملة على الزئبق والنيكل والرصاص ومعادن أخرى، وكذلك بطاريات 9 فولت التي بها أطراف موجبة وسالبة بجانب بعضها البعض غير آمنة لأنها عندما تلمس المعدن من الممكن أن تؤدي إلى حريق، كما أن وجود العناصر المعدنية مثل العملات المعدنية ومشابك الورق بجانب البطاريات المستعملة تحدث كارثة.

الأربطة المطاطية
إن الاحتفاظ بعدد قليل من الأربطة المطاطية قد يكون أمر جيد، ولكن زيادة تلك الأربطة قد يسبب فوضى لذلك عليك التخلص منها لأن الأربطة المطاطية الممدودة قد تلتصق بالأشياء الأخرى وتؤدي إلى صعوبة في التنظيم.

الكوبونات
يجب عليك التخلص من الكوبونات المنتهية الصلاحية، فلا داعي من وجودها بدون فائدة.

بطاقات الشحن
آخر شيء يجب عليك التخلص منه في درجك ملصقات الشحن القديمة وقصاصات الورق العشوائية والأظرف، فإذا كنت تريد الاحتفاظ ببطاقات أعياد الميلاد على سبيل المثال فقم بحفظها في دفتر حيث يكون من السهل تخزينه.
















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