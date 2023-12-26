5 عناصر فى الأدراج يجب عليك التخلص منها لجعلها أكثر ترتيبا

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- Youm7) يؤدي الدرج الفوضوي الملئ بالأشياء التي لا تحتاجها مثل قصاصات الورق والأقلام والمفتاح الذي لا تستخدمه إلى الشعور بالإحباط، فإذا امتلأ الدرج بالعناصر غير المرغوب بها سيكون من الصعب إغلاقه وفرزه والسيطرة على الفوض التي يسببها، لذلك تخلص من أي شئ لم تعد تستخدمه، تعرف على العناصر التي يجب عليك التخلص منها في الأدراج وفقاً لموقع "thespruce".
المفاتيح
يجب عليك التخلص من جميع المفاتيح التي لم تعد تستخدمها، حيث إنها تختلط مع المفاتيح الأخرى ومن الممكن أن تؤدي إلى فقدان المفاتيح المهمة مثل مفتاح السيارة أو المنزل.
البطاريات القديمة
إذا كان يوجد بدرجك بطاريات قديمة فقم برميها في سلة المهملات ليس فقط لتنظيم الدرج وتنظيفه، ولكن لأنها تشكل خطورة أيضاً، حيث تحتوي البطاريات المستعملة على الزئبق والنيكل والرصاص ومعادن أخرى، وكذلك بطاريات 9 فولت التي بها أطراف موجبة وسالبة بجانب بعضها البعض غير آمنة لأنها عندما تلمس المعدن من الممكن أن تؤدي إلى حريق، كما أن وجود العناصر المعدنية مثل العملات المعدنية ومشابك الورق بجانب البطاريات المستعملة تحدث كارثة.
الأربطة المطاطية
إن الاحتفاظ بعدد قليل من الأربطة المطاطية قد يكون أمر جيد، ولكن زيادة تلك الأربطة قد يسبب فوضى لذلك عليك التخلص منها لأن الأربطة المطاطية الممدودة قد تلتصق بالأشياء الأخرى وتؤدي إلى صعوبة في التنظيم.
الكوبونات
يجب عليك التخلص من الكوبونات المنتهية الصلاحية، فلا داعي من وجودها بدون فائدة.
بطاقات الشحن
آخر شيء يجب عليك التخلص منه في درجك ملصقات الشحن القديمة وقصاصات الورق العشوائية والأظرف، فإذا كنت تريد الاحتفاظ ببطاقات أعياد الميلاد على سبيل المثال فقم بحفظها في دفتر حيث يكون من السهل تخزينه.
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