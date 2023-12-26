4 يناير.. آخر موعد لتسجيل المواطنين الراغبين فى الحج السياحى

MENAFN - Youm7) بين الحين والآخر يجدد قطاع السياحة، دعوته للمواطنين الراغبين في أداء الحج عبر شركات السياحة التقديم والتسجيل قبل غلق الباب يوم 4 يناير المقبل استعدادا لإجراء القرعة العلنية لاختيار الحجاج الفائزين.

وناشدت غرفة شركات السياحة جميع الراغبين في أداء الحج السياحي هذا العام سرعة التقدم إلى الشركات وفروعها المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، كما ناشدتهم البعد عن الطرق غير القانونية للسفر حفاظا علي حقوقهم، كما حذرتهم من اللجوء إلى السماسرة والوسطاء والجهات الغير معلومة ولا موثوقة للسفر معها لأداء الحج.

وفي سبيل تحقيق الأهداف السابق إتخذت قطاع السياحة عدة إجراءات لمساعدة المواطنين الراغبين في الحج لاختيار الشركة الراغبين في السفر معها بطريقة سليمة.

فقد أطلقت وزارة السياحة والآثار بالتعاون والتنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة موقعا إلكترونيا جديدا يضم جميع شركات السياحة المرخص لها بتنفيذ رحلات الحج السياحي للمواطنين هذا العام، ويهدف الموقع الجديد إلى مساعدة المواطنين بالدخول عليه إذا كان المواطن إختار شركة بعينها للحج معها للتأكد من وجود تلك الشركة ضمن الشركات المسجلة على الموقع مما يعني أنه مرخص لها تنظيم الحج.

كما يمكن للمواطن الدخول للموقع والبحث عن الشركة أو فروع الشركات الأقرب لمقر سكنه علي مستوي الجمهورية , والمفاضلة بين أكثر من شركة للمستوي الذي يرغب في أداء الحج السياحي به سواء خمس نجوم أو إقتصادي أو بري .

والموقع يضم أكثر من 5325 ما بين مقر رئيسي وكافة الفروع لجميع شركات السياحة بجميع أنحاء الجمهورية ويحمل الموقع الجديد إسم " شركات العمرة والحج السياحي "، وأكدت الغرفة أن الموقع الجديد برعاية وضمان وزارة السياحة والأثار التي تسعى بكل جد إلى ضمان حقوق المواطنين ورعايتهم وتقديم أفضل خدمات لهم من خلال شركات السياحة المرخصة لها بذلك

وعنوانه

كما أطلقت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة حملة موسعة على وسائل التواصل الاجتماعي " السوشيال ميديا " لتوعية المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي هذا العام بكيفية التقدم الى شركات السياحة وفروعها والبعد عن السماسرة والوسطاء كاشفة المخاطر الناتجة عن التعامل مع الوسطاء وقد إستعانت الحملة بعدد من الشيوخ وعلماء الدين منهم الدكتور سعد الدين الهلالي والشيخ رمضان عبد الرازق والشيخ أحمد التركي والداعية الدكتورة نيفين مختار

والمدونة والبلوجر الشهيرة بسنت نور الدين, استهدفت الحملة التعريف بالحج السياحي والطرق السليمة للسفر من خلاله التزاما بالقوانين المنظمة لذلك في كل من مصر والسعودية حرصا على راحة وسلامة المواطنين وصون وحماية حقوقهم وبعدهم عما يؤذيهم في أداء الفريضة وتعريف المواطنين بالموقع الجديد شركات العمرة والحج السياحي , وتضم الحملة عددا من الأفلام الدعائية التي تحذر من التعامل مع السماسرة ودعوتهم لضرورة الحجز عن طريق الشركات المصرح لها بالحج وكذلك التعريف بضوابط تقديم المواطنين لأداء فريضة الحج عبر الشركات السياحية.











