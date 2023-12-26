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الكهرباء: استثمارات بـ5 مليارات و700 مليون جنيه لتطوير شبكة النقل خلال 2023

12/26/2023 11:24:07 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت شبكة نقل الكهرباء خلال عام 2023، أعمال تطوير وتوسعات كبيرة استكمالا لخطة تطوير الشبكة القومية للكهرباء التي بدأت في 2014.



وقالت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إنه تم تنفيذ استثمارات خلال العام المالى 2022/2023 بلغت حوالي 5 مليارات و700 مليون جنيه مصرى وذلك من خلال الآتى:



·
إحلال وتجديد محطات وخطوط جهد عالى وفائق.



·
استكمال محطات وخطوط وكابلات جهد عالى وفائق.



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توسع وإضافة جديدة لمحطات وخطوط وكابلات الجهد الفائق والعالى.



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توسع وتجديد لمحطات وخطوط وكابلات الجهد العالى.



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إنشاء وتطوير التحكمات الإقليمية.



ونفذت الشركة المصرية لنقل الكهرباء مشروعات لزيادة سعات محطات محولات الجهد الفائق بنسبة زيادة (5,88) % لتصبح (128968,5) م.ف.أ، كما تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد الفائق بنسبة قدرها (3)% لتصبح (32807,1) كم، وتم زيادة سعات محطات محولات الجهد العالى بنسبة زيادة (3) % لتصبح (70547,7) م.ف.أ، كما تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد العالى بنسبة قدرها (0,4) % لتصبح (24697,1) كم .












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