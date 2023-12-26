14معلومة عن مؤشرات القابضة للصناعات الكيماوية.. التصدير بـ 5.6 مليار جنيه

MENAFN - Youm7) برغم التحديات الاقتصادية العالمية، حققت الشركة القابضة للصناعات الكيماويةإحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام مؤشرات اقتصادية جيدة أبرزها ارتفاع الصادرات لشركاتها التابعة لـ 5.6 مليار جنيه.

ونتعرف علي التفاصيل في 14 معلومة.

- ‏ارتفعت إيرادات النشاط التجاري المجمعة للشركة القابضة والشركات التابعة خلال العام المالي 2022 - 2023 إلى نحو 29.2 مليار جنيه ،مقابل نحو 24.9 مليار جنيه في العام المالي السابق بزيادة نحو 4.3 مليار جنيه بمعدل زيادة نحو 17%.

- ارتفع مجمل الربح خلال العام المالي 2022 - 2023 إلى نحو 13.2 مليار جنيه ،مقابل نحو 10.9 مليار جنيه من العام المالي السابق بزيادة نحو 2.3 مليار جنيه بمعدل زيادة 21%.

‏- ارتفع الدخل من الاستثمارات في الأوراق المالية خلال العام المالي 2022 - 2023 إلى 2.4 مليار جنيه ،مقابل نحو 2 مليار جنيه بالعام السابق بمعدل زيادة 20% .

‏- ارتفعت الأرباح قبل الضرائب إلى نحو 12.6 مليار جنيه خلال العام المالي ،مقابل نحو 6.6 مليار جنيه بالعام السابق بزيادة نحو 6 مليارات

جنيه بمعدل زيادة 91% .

‏- حققت القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة ،والشركات التابعة صافي ربح خلال العام المالي نحو 9.9 مليار جنيه ،مقابل نحو 5.1 مليار جنيه بزيادة 4.8 مليار جنيه بمعدل زيادة 94% .

‏- ارتفع نصيب الشركة القابضة في صافي الربح المجمع عن العام المالي الماضي إلى 5.5 مليار جنيه ،مقابل 2.7 مليار جنيه بالعام السابق بزيادة 2.8 مليار جنيه بمعدل زيادة 104% .

‏- فيما يتعلق بنتائج الأعمال المستقلة للشركة القابضة عن العام المالي 2022 - 2023 فقد ارتفعت قيمة إيرادات النشاط التجاري المحققة خلال العام المالي إلى نحو 3.7 مليار جنيه ،مقابل 2.3 مليار جنيه العام السابق بزيادة قدرها 1.4 مليار جنيه بمعدل زيادة 61% .

‏- ارتفعت قيمة مجمل الربح للقوائم المستقلة خلال العام المالي إلى نحو 3.6 مليار جنيه ،مقابل 2.2 مليار جنيه بالعام السابق بزيادة 1.4 مليار جنيه ،بمعدل زيادة 64% .

‏- ارتفعت إيرادات الاستثمارات في الأوراق المالية خلال العام المالي إلى 523 مليون جنيه ،مقابل 296 مليون جنيه بالعام السابق بزيادة قدرها 227 مليون جنيه وبمعدل زيادة 77% .

‏- بلغ صافي الربح القابل للتوزيع خلال العام المالي 1.7 مليار جنيه ،مقابل 1.4 مليار جنيه بالعام السابق بمعدل زيادة 21% .

‏-

بلغ صافي رصيد الاستثمارات طويلة الأجل في 30 يونيو 2023 بعد خصم المخصصات الواجبة

نحو 6.9 مليار جنيه ،مقابل 5.9 مليار جنيه في العام السابق بزيادة نحو مليار جنيه بزيادة 17% .

‏- يتعلق بمؤشرات أداء الشركات التابعة فقد ارتفع إجمالي إيرادات النشاط الجاري بالشركات التابعة خلال العام المالي إلى 28.7 مليار جنيه ،مقابل 24.6 مليار جنيه بالعام السابق بزيادة 4.1 مليار جنيه بمعدل زيادة 16.7% .

- ارتفع مجمل الربح لشركة التابعة إلى 12.8 مليار جنيه ،مقابل 10.7 مليار جنيه بالعام السابق بزيادة 2.1 مليار جنيه بمعدل زيادة 19.6% وارتفع صافي الربح بعد الضرائب للشركات التابعة والربح خلال العام المالي إلى 9.9 مليار جنيه مقابل 5.2 مليار جنيه بالعام السابق بزيادة 4.7 مليار جنيه بمعدل زيادة 90%

‏- ارتفعت صادرات الشركات التابعة خلال العام المالي إلى 5.6 مليار جنيه، مقابل 3.3 مليار جنيه بزيادة 2.3 مليار جنيه بمعدل زيادة 70% أغلبها من مصانع كيما .



