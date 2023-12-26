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انخفاض المتوسط السنوى لسلة خامات أوبك لـ83.25 دولار للبرميل 2023

12/26/2023 11:24:07 PM
(MENAFN- Youm7) تشير توقعات منظمة أوبك، إلى انخفاض المتوسط الشهري لسعر سلة خامات أوبك خلال شهر نوفمبر 2023 إلى 85.4 دولار للبرميل، أي بنسبة انخفاض 6.9% مقارنة بالشهر السابق.



كما تشير توقعات منظمة أوبك إلى انخفاض المتوسط السنوي لسعر سلة خاماتها في عام 2023 إلى 83.25 دولار للبرميل، أي بنسبة تراجع تبلغ 16.8% مقارنة بعام 2022 وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية لمنظمة "اوابك".





متوسط اسعار البترول




وأضاف التقرير الصادر خلال الشهر الجارى، أن متوسط أسعار سلة خامات أوبك قد انخفض خلال شهر أكتوبر 2023 بنسبة 3% (2.8) دولار للبرميل مقارنة بشهر سبتمبر ، ليصل إلى 91.8 دولار للبرميل.



وعزى التقرير، ذلك إلى تزايد عمليات البيع في أسواق العقود الآجلة وسط تقلبات متزايدة.












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