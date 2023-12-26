صدر حديثا.. قانون الدوران لـ مصطفى هواش يضم مجموعة من الحكايات

(MENAFN
- Youm7) صدر حديثًا عن دار الهرم للنشر والتوزيع كتاب "قانون الدوران" للكاتب مصطفى هواش، والمقرر مشاركته فى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، المقرر انطلاقه 24 يناير، ويستمر المعرض حتى 6 فبرير من عام 2024 .
وقال مصطفى هواش أن كتابه مجموعة من القصص التي تعتمد على قانون الدوران الذي ينص على أن كل ما نفعله يرد علينا حتى وإن طال الزمن ، لكن لا يمكن أن نهرب من ما نقترفه، كما أن القصة تتناول مجموعة من الحكايات المتشابكة التي يظهر فيها قانون الدوران فكل ما تفعله للآخرين ستلقى نظيره ، فمن بر بوالديه يجد البر من أبنائه ومن يظلم يُظلم ولو بعد حين .
وأضاف مصطفى هواش إن الإنسان يجب أن يفكر ويتأمل في أعماله واختيار الأفضل منها والدوام عليها والحرص على الخير والعطاء حتى تصبح حياته بشكل أفضل .
وتقام الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، لتؤكد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا، وبما يرسخ مكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب، باعتباره واحدًا من ركائز الصناعات الثقافية.
واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض في دورته الجديدة، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الأطفال، وتحل مملكة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الـ55.
كما أن الهيئة في إطار اختيار الشاروني شخصية معرض الطفل في دورته القادمة، تعدّ لإصدار عدد من مؤلفاته، بالتنسيق مع أسرته، فضلًا عن أنه تم إعداد كتاب احتفائي عن الراحل، يضم شهادات كتبها عدد وافر من الكتاب، من مختلف الأجيال، امتازت جميعها بطابع المحبة، لذا جاء عنوان هذا الكتاب "في محبة يعقوب الشاروني"، وقد كتب هذه الشهادات كتاب من مصر وكل الوطن العربي، ومن إيطاليا والصين والهند.
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