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صدر حديثا.. قانون الدوران لـ مصطفى هواش يضم مجموعة من الحكايات

12/26/2023 11:24:04 PM
(MENAFN- Youm7) صدر حديثًا عن دار الهرم للنشر والتوزيع كتاب "قانون الدوران" للكاتب مصطفى هواش، والمقرر مشاركته فى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، المقرر انطلاقه 24 يناير، ويستمر المعرض حتى 6 فبرير من عام 2024 .



وقال مصطفى هواش أن كتابه مجموعة من القصص التي تعتمد على قانون الدوران الذي ينص على أن كل ما نفعله يرد علينا حتى وإن طال الزمن ، لكن لا يمكن أن نهرب من ما نقترفه، كما أن القصة تتناول مجموعة من الحكايات المتشابكة التي يظهر فيها قانون الدوران فكل ما تفعله للآخرين ستلقى نظيره ، فمن بر بوالديه يجد البر من أبنائه ومن يظلم يُظلم ولو بعد حين .



وأضاف مصطفى هواش إن الإنسان يجب أن يفكر ويتأمل في أعماله واختيار الأفضل منها والدوام عليها والحرص على الخير والعطاء حتى تصبح حياته بشكل أفضل .



وتقام الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، لتؤكد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا، وبما يرسخ مكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب، باعتباره واحدًا من ركائز الصناعات الثقافية.



واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض في دورته الجديدة، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الأطفال، وتحل مملكة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الـ55.



كما أن الهيئة في إطار اختيار الشاروني شخصية معرض الطفل في دورته القادمة، تعدّ لإصدار عدد من مؤلفاته، بالتنسيق مع أسرته، فضلًا عن أنه تم إعداد كتاب احتفائي عن الراحل، يضم شهادات كتبها عدد وافر من الكتاب، من مختلف الأجيال، امتازت جميعها بطابع المحبة، لذا جاء عنوان هذا الكتاب "في محبة يعقوب الشاروني"، وقد كتب هذه الشهادات كتاب من مصر وكل الوطن العربي، ومن إيطاليا والصين والهند.














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