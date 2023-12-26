استئناف استقبال الأفلام المشاركة فى مسابقة مهرجان بردية لسينما الومضة

(MENAFN
- Youm7) أعلنت إدارة مهرجان بردية لسينما الومضة في دورتها الأولى التي تحمل اسم المخرج عاطف الطيب عن استئناف فترة استقبال الأفلام المشاركة فى مسابقة مهرجان بردية لسينما الومضة بدءًا من 1 يناير وحتى 15 فبراير 2024.
وصرحت الكاتبة عزة أبو اليزيد، مدير المهرجان، بأن الدورة الأولى للمهرجان ستحمل مفاجآت عديدة لصناع وجمهور سينما الومضة، مشيرة إلى أن المهرجان سيفتح آفاقًا تهدف إلى اكتشاف أجيال جديدة من المواهب السينمائية كما يسلط الضوء على كافة المبدعين من داخل مصر وكافة أنحاء العالم، بالإضافة إلى تقديم العديد من ورش العمل السينمائية والعديد من الفعاليات المتخصصة في مجال السينما.
وينطلق مهرجان بردية لسينما الومضة دورة المخرج الراحل عاطف الطيب بتنظيم مؤسسة بردية للثقافة والفنون تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية في الفترة من 1 حتى 7 مايو 2024.
يذكر أن المخرج عاطف الطيب، ولد في 26 ديسمبر، وتخرج من المعهد العالي للسينما قسم الإخراج، وعمل أثناء الدراسة كمساعد مخرج مع مدحت بكير في فيلم ثلاثة وجوه للحب، وفيلم دعوة للحياة، كما عمل مساعدًا للمونتاج مع كمال أبو العلا.
قدم المخرج الراحل 21 فيلما في 15 عامًا، دخل 3 منها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية وتعاون عاطف الطيب مع المؤلف وحيد حامد في خمسة أفلام، ومع المؤلف بشير الديك في أربعة أفلام، ومع الكاتب مصطفى محرم في ثلاثة أفلام، ومع الكاتب أسامة أنور عكاشة في فيلمين، وتوفى عام 1995 بعد إجرائه عملية في القلب.
من أهم أعمال المخرج الراحل عاطف الطيب فيلم البرئ، ضد الحكومة وسواق الأتوبيس، كشف المستور، أبناء وقتلة، الحب فوق هضبة الهرم ، كتيبة الإعدام ، ملف فى الآداب، ليلة ساخنة.
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