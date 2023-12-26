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استئناف استقبال الأفلام المشاركة فى مسابقة مهرجان بردية لسينما الومضة

12/26/2023 11:24:04 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت إدارة مهرجان بردية لسينما الومضة في دورتها الأولى التي تحمل اسم المخرج عاطف الطيب عن استئناف فترة استقبال الأفلام المشاركة فى مسابقة مهرجان بردية لسينما الومضة بدءًا من 1 يناير وحتى 15 فبراير 2024.



وصرحت الكاتبة عزة أبو اليزيد، مدير المهرجان، بأن الدورة الأولى للمهرجان ستحمل مفاجآت عديدة لصناع وجمهور سينما الومضة، مشيرة إلى أن المهرجان سيفتح آفاقًا تهدف إلى اكتشاف أجيال جديدة من المواهب السينمائية كما يسلط الضوء على كافة المبدعين من داخل مصر وكافة أنحاء العالم، بالإضافة إلى تقديم العديد من ورش العمل السينمائية والعديد من الفعاليات المتخصصة في مجال السينما.



وينطلق مهرجان بردية لسينما الومضة دورة المخرج الراحل عاطف الطيب بتنظيم مؤسسة بردية للثقافة والفنون تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية في الفترة من 1 حتى 7 مايو 2024.



يذكر أن المخرج عاطف الطيب، ولد في 26 ديسمبر، وتخرج من المعهد العالي للسينما قسم الإخراج، وعمل أثناء الدراسة كمساعد مخرج مع مدحت بكير في فيلم ثلاثة وجوه للحب، وفيلم دعوة للحياة، كما عمل مساعدًا للمونتاج مع كمال أبو العلا.



قدم المخرج الراحل 21 فيلما في 15 عامًا، دخل 3 منها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية وتعاون عاطف الطيب مع المؤلف وحيد حامد في خمسة أفلام، ومع المؤلف بشير الديك في أربعة أفلام، ومع الكاتب مصطفى محرم في ثلاثة أفلام، ومع الكاتب أسامة أنور عكاشة في فيلمين، وتوفى عام 1995 بعد إجرائه عملية في القلب.



من أهم أعمال المخرج الراحل عاطف الطيب فيلم البرئ، ضد الحكومة وسواق الأتوبيس، كشف المستور، أبناء وقتلة، الحب فوق هضبة الهرم ، كتيبة الإعدام ، ملف فى الآداب، ليلة ساخنة.
















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