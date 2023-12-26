فعاليات اليوم.. حفل فنى فى بيت السنارى ومعرض فن تشكيلي بجاليرى بيكاسو

(MENAFN
- Youm7) يقام اليوم الأربعاء
27 ديسمبر، العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، فى عدد من الهيئات ومعارض الفن التشكيلى حيث تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، حفلاً فنيًا وتراثيًا مفتوحًا للجمهور، بعنوان "روعة نغم" للفنان ياسر أنور وفرقته، وذلك في تمام السابعة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.
وتقدم الفرقة باقة مختارة من الألحان القديمة وألحان الثمانينيات والتسعينيات، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من أفضل الأغاني التراثية.
كما يقيم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي، احتفالية كبرى لتكريم المؤرخ المسرحى الدكتور عمرو دوارة، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء بالمسرح القومى.
ويتضمن برنامج الحفل عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للدكتور عمرو دوارة، كما تعزف الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات العالمية، يقدمها تريو آلات النفخ الخشبية والوترية بالمركز؛ حيث يقوم بالعزف على آلة الفلوت: كريم عافية، آلة الكلارينت: إيناس محمد، وعلى آلة التشيلو: نرمين نبيل، ويختتم الحفل بإهداء المؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة درعا تذكاريا وشهادة تقدير لرحلة عطائه الفنية.
ويفتتح جاليرى بيكاسو إيست التجمع الخامس، معرضا فنيا جماعيا بعنوان 24 فى لمجموعة من التشكيليين الكبار والشباب، وذلك فى تمام الساعة السابعة مساءً، ومن المقرر أن يستمر 17 يناير المقبل.
ومن بين الفنانين التشكيليين المشاركين، عبد العزيز الجندى، وأحمد شيحا، أحمد أسامة، احمد رومية، علاء ابو الحمد، باهر أبو بكر، دارين جاد، وعفت حسني، السيد عطا، وإيمان أسامة، وفتحي عفيفي، جورج بهجوري، جورج سامح، وجرجس لطفي، حسن عبد الفتاح، هشام عبدالله، ابراهيم غزالة، نجم الدين عمر عبد الظاهر، رانيا ابو العزم، صلاح المليجي، سامح اسماعيل، وائل درويش، ايهاب الاسيوطى.
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