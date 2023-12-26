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فعاليات اليوم.. حفل فنى فى بيت السنارى ومعرض فن تشكيلي بجاليرى بيكاسو

12/26/2023 11:24:04 PM
(MENAFN- Youm7) يقام اليوم الأربعاء
27 ديسمبر، العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، فى عدد من الهيئات ومعارض الفن التشكيلى حيث تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، حفلاً فنيًا وتراثيًا مفتوحًا للجمهور، بعنوان "روعة نغم" للفنان ياسر أنور وفرقته، وذلك في تمام السابعة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.



وتقدم الفرقة باقة مختارة من الألحان القديمة وألحان الثمانينيات والتسعينيات، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من أفضل الأغاني التراثية.



كما يقيم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي، احتفالية كبرى لتكريم المؤرخ المسرحى الدكتور عمرو دوارة، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء بالمسرح القومى.



ويتضمن برنامج الحفل عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للدكتور عمرو دوارة، كما تعزف الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات العالمية، يقدمها تريو آلات النفخ الخشبية والوترية بالمركز؛ حيث يقوم بالعزف على آلة الفلوت: كريم عافية، آلة الكلارينت: إيناس محمد، وعلى آلة التشيلو: نرمين نبيل، ويختتم الحفل بإهداء المؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة درعا تذكاريا وشهادة تقدير لرحلة عطائه الفنية.



ويفتتح جاليرى بيكاسو إيست التجمع الخامس، معرضا فنيا جماعيا بعنوان 24 فى لمجموعة من التشكيليين الكبار والشباب، وذلك فى تمام الساعة السابعة مساءً، ومن المقرر أن يستمر 17 يناير المقبل.



ومن بين الفنانين التشكيليين المشاركين، عبد العزيز الجندى، وأحمد شيحا، أحمد أسامة، احمد رومية، علاء ابو الحمد، باهر أبو بكر، دارين جاد، وعفت حسني، السيد عطا، وإيمان أسامة، وفتحي عفيفي، جورج بهجوري، جورج سامح، وجرجس لطفي، حسن عبد الفتاح، هشام عبدالله، ابراهيم غزالة، نجم الدين عمر عبد الظاهر، رانيا ابو العزم، صلاح المليجي، سامح اسماعيل، وائل درويش، ايهاب الاسيوطى.














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