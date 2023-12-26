انطلاق منتدى التقويم المصري فى متحف الطفل.. اليوم

MENAFN - Youm7) يشهد مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل " فى الثالثة من عصر اليوم منتدى "التقويم المصري" الذى يهدف إلى تشجيع التعاون بين الجهات العاملةفي مجال البحث الفضائي ومشاريع علم الفلك لإقامة مبادرات وبرامج ومشاريع مشتركة لجميع الموارد والخبرات والعمل على توحيد الجهود لطرح البرامج الأكاديمية في مختلف المستويات التعليمية في هذا المجال

يحاضر في المنتدى الدكتور أشرف شاكر أستاذ علم الفلك عن التقويم المصري و بداية التقاويم ، والدكتور عبد الفادي بشارة عن الفلك بين العلم والتنجيم والدكتور ميسرة عبد الله نائب الرئيس التنفيذي للمتحف القومى للحضارة المصرية عن نسيج الزمن والتقويم ورأس السنة فى مصر القديمة .

ويدير المنتدى الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية

والدكتور أسامة عد الوارث مدير مركز الطفل للحضارة والإبداع متجف الطفل

من جانبه قال الدكتور أسامة عبدالوارث مدير مركز الطفل للحضارة والابداع "متحف الطفل" إن المنتدى يرسى القواعد

لربط الماضي بالحاضر والتطلع لكل ما هو جديد في المستقبل وذلك فيما يخص التقويم المصري و الفلك عبر العصور إذ اهتم المصري منذ عصور ما قبل التاريخ بمعرفة التوقيت وحسابه وهو ما نجده واضحًا في أول مرصد فلكي في مصر المعروف باسم موقع " نباتا بلايا" والذي يقع على بعد 800 كم جنوب القاهرة و100 كيلومتر غرب أبو سنبل، ومع تطور الحضارة المصرية القديمة زاد الاهتمام بالفلك والتقويم فقسم المصرين القدماء السنة إلي ثلاث فصول وهم "آخت" وهو اول فصول السنة وهو فصل الفيضان، تم "برت" وهو فصل الزراعة، واخيرًا "شمو" وهو فصل الحصاد.

وقد كان يتم تقسيم الدورة اليومية إلى أربع وعشرين ساعة: اثنتي عشرة ساعة من النهار واثنتي عشرة ساعة من الليل، ويبدو أن الأخيرة تم حسابها بناءً على حركة مجموعات النجوم "العشريات" عبر سماء الليل بداية من عصر الدولة الحديثة (حوالي 1500 قبل الميلاد)، وهناك أدلة على استخدام الساعات الشمسية وساعات الظل والساعات المائية لقياس مرور الساعات. ولا يوجد دليل على أن المصريين كانوا يتتبعون الدقائق أو الثواني، تم تنظيم الشهر على ثلاثة أسابيع يتكون كل منها من عشرة أيام.

وأوضح عبد الوارث أنه ومع مرور الزمن تطور علم الفلك وتطورت الأدوات الفلكية وأصبح لدينا مراصد هامة مرورًا بمرصد العباسية مثل مرصد القطامية ومرصد حلوان وصولا إلى المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ويعد المعهد من أقدم المعاهد البحثية في مصر والوطن العربي وربما أفريقيا حيث تم إنشاؤه عام 1903 علي قمة المرصد بحلوان.



