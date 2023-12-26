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ميزة سرية بكاميرا هواتف أيفون تغنيك عن اقتصاص الصور.. تعرف عليها

12/26/2023 11:23:57 PM
(MENAFN- Youm7) فى طرازات ‌iPhone‌ 11 والإصدارات الأحدث، يوجد إعداد اختياري للكاميرا يسمح لك برؤية ما هو خارج حدود إطار صورتك، حتى تتمكن من تصحيح محاذاة الصور (ومقاطع الفيديو) دون الحاجة إلى اللجوء إلى الاقتصاص، وفقاً لموقع macrumors.





مع تمكين إعداد "العرض خارج الإطار"، عند التصوير باستخدام العدسة الواسعة أو العدسة المقربة، ستقوم الكاميرا بالتصوير في نفس الوقت باستخدام المستشعر الأوسع التالي, وبالتالي، تكون العدسة الواسعة نشطة عند التصوير باستخدام العدسة المقربة، وتكون العدسة فائقة الاتساع نشطة عند التصوير باستخدام العدسة الواسعة.



كيفية تفعيل ميزة العرض خارج الاطار:

1- افتح تطبيق الإعدادات.

2- قم بالتمرير لأسفل، ثم انقر فوق الكاميرا.

3- ضمن قسم "التركيب"، قم بالتبديل على المفتاح الموجود بجوار العرض خارج الإطار.





قد تضطر إلى التلاعب بمستويات التكبير/التصغير للتبديل بين العدسات، لكنك ستعرف أن الميزة نشطة عندما تصبح واجهة الكاميرا شبه شفافة لتكشف عن المناطق المحيطة خارج عدسة الكاميرا.
















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