فى خطوات.. كيفية مشاركة الألعاب على Xbox One ؟

تعد مشاركة الألعاب واحدة من أفضل الميزات التى شهدها عالم الألعاب على مدار العقد الماضى، وكان جهاز Xbox One واحدًا من أولى وحدات التحكم التى احتضنت هذه الميزة بالكامل.وتسمح لك العملية البسيطة بمنح شخص تثق به حق الوصول إلى مكتبتك الخاصة بالألعاب القابلة للتنزيل ، وستنتقل هذه الميزة إلى الجيل التالي من وحدات التحكم من السلسلة X وS أيضًا، وفقا لتقرير ديجيتال تريند .بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول إلى الألعاب الموجودة على حساب Xbox الخاص بصديقك الموثوق به، وتعمل أجهزة Xbox One و Xbox One S وXbox One X على تسهيل مشاركة الألعاب، ولكن هذه العملية تأتي مع بعض القيود التي يجب أن تعرفها مسبقًا.ولتتمكن من مشاركة الألعاب على Xbox، ستحتاج أنت وصديقك إلى أنظمة وحسابات Xbox One الخاصة بك، ولكن بمجرد تجميع كل ذلك معًا، تصبح مشاركة الألعاب سهلة للغاية.وفيما يلي بعض الخطوات التي يجب اتباعها حتى تعمل الميزة بشكل صحيح:





كيفية مشاركة الألعاب قبل البدء، ستحتاج أنت وشريكك في مشاركة الألعاب إلى الوصول إلى أنظمة بعضكما البعض وأن تكونا على استعداد لتبادل معلومات الحساب بما في ذلك البريد الإلكتروني المرتبط بحسابات Xbox الخاصة بك وكلمات المرور المطابقة.من هنا، ستوضح الخطوات التالية ما يجب عليك أنت وشريكك فعله على جهاز Xbox One الخاص بك، ولتبادل المكتبات ستحتاج إلى تكرار العملية مرتين مرة لتوصيل جهاز Xbox One الخاص بك بحسابهم ومرة ​​ثانية لتوصيل جهاز Xbox One الخاص بهم بحسابك.الخطوة 1: بمجرد أن تصبح جاهزًا، حدد الرمز الموجود أعلى اليسار على الشاشة الرئيسية، ثم انتقل إلى قائمة حساب المستخدم (مرة أخرى على اليسار)، وحدد إضافة جديد ثم قم بإضافة كلا الحسابين إلى جهاز Xbox One الخاص بك.الخطوة 2: من هناك، يجب عليك أن تجعل جهاز Xbox One الخاص بشريكك في مشاركة الألعاب هو "جهاز Xbox المنزلى ، وانتقل إلى الإعدادات > تخصيص > جهاز Xbox المنزلي الخاص بي > اجعل هذا جهاز Xbox المنزلي الخاص بي .الخطوة 3: في تلك القائمة، قم بتسجيل النظام كجهازك الافتراضي، كما هو موضح في الوصف: عندما يكون هذا هو جهاز Xbox المنزلي الخاص بك، يمكن للأشخاص ممارسة الألعاب دون تسجيل الدخول.الخطوة 4: أخيرًا، كل ما عليك فعله هو الانتقال إلى مكتبة الألعاب الخاصة بك عن طريق تحديد الألعاب والتطبيقات > مشاهدة الكل > المكتبة الكاملة > جميع الألعاب المملوكة، وهنا يجب أن تشاهد قائمة بجميع الألعاب التي يمكن الوصول إليها من خلال حسابك .وسيشمل هذا الآن كلاً من الألعاب الخاصة بك وألعاب شريكك في مشاركة الألعاب، وتتيح لك المشاركة أيضًا تقسيم حساب Xbox Live Gold.الخطوة 5: لتبادل المكتبات، كرر الخطوات المذكورة أعلاه على جهاز شريكك، واجعل وحدة التحكم الخاصة به هي "جهاز Xbox المنزلي".