فى خطوات.. كيفية مشاركة الألعاب على Xbox One ؟

MENAFN - Youm7) تعد مشاركة الألعاب واحدة من أفضل الميزات التى شهدها عالم الألعاب على مدار العقد الماضى، وكان جهاز Xbox One واحدًا من أولى وحدات التحكم التى احتضنت هذه الميزة بالكامل.وتسمح لك العملية البسيطة بمنح شخص تثق به حق الوصول إلى مكتبتك الخاصة بالألعاب القابلة للتنزيل ، وستنتقل هذه الميزة إلى الجيل التالي من وحدات التحكم من السلسلة X وS أيضًا، وفقا لتقرير ديجيتال تريند .بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول إلى الألعاب الموجودة على حساب Xbox الخاص بصديقك الموثوق به، وتعمل أجهزة Xbox One و Xbox One S وXbox One X على تسهيل مشاركة الألعاب، ولكن هذه العملية تأتي مع بعض القيود التي يجب أن تعرفها مسبقًا.ولتتمكن من مشاركة الألعاب على Xbox، ستحتاج أنت وصديقك إلى أنظمة وحسابات Xbox One الخاصة بك، ولكن بمجرد تجميع كل ذلك معًا، تصبح مشاركة الألعاب سهلة للغاية.وفيما يلي بعض الخطوات التي يجب اتباعها حتى تعمل الميزة بشكل صحيح:





كيفية مشاركة الألعاب قبل البدء، ستحتاج أنت وشريكك في مشاركة الألعاب إلى الوصول إلى أنظمة بعضكما البعض وأن تكونا على استعداد لتبادل معلومات الحساب بما في ذلك البريد الإلكتروني المرتبط بحسابات Xbox الخاصة بك وكلمات المرور المطابقة.من هنا، ستوضح الخطوات التالية ما يجب عليك أنت وشريكك فعله على جهاز Xbox One الخاص بك، ولتبادل المكتبات ستحتاج إلى تكرار العملية مرتين مرة لتوصيل جهاز Xbox One الخاص بك بحسابهم ومرة ​​ثانية لتوصيل جهاز Xbox One الخاص بهم بحسابك.الخطوة 1: بمجرد أن تصبح جاهزًا، حدد الرمز الموجود أعلى اليسار على الشاشة الرئيسية، ثم انتقل إلى قائمة حساب المستخدم (مرة أخرى على اليسار)، وحدد إضافة جديد ثم قم بإضافة كلا الحسابين إلى جهاز Xbox One الخاص بك.الخطوة 2: من هناك، يجب عليك أن تجعل جهاز Xbox One الخاص بشريكك في مشاركة الألعاب هو "جهاز Xbox المنزلى ، وانتقل إلى الإعدادات > تخصيص > جهاز Xbox المنزلي الخاص بي > اجعل هذا جهاز Xbox المنزلي الخاص بي .الخطوة 3: في تلك القائمة، قم بتسجيل النظام كجهازك الافتراضي، كما هو موضح في الوصف: عندما يكون هذا هو جهاز Xbox المنزلي الخاص بك، يمكن للأشخاص ممارسة الألعاب دون تسجيل الدخول.الخطوة 4: أخيرًا، كل ما عليك فعله هو الانتقال إلى مكتبة الألعاب الخاصة بك عن طريق تحديد الألعاب والتطبيقات > مشاهدة الكل > المكتبة الكاملة > جميع الألعاب المملوكة، وهنا يجب أن تشاهد قائمة بجميع الألعاب التي يمكن الوصول إليها من خلال حسابك .وسيشمل هذا الآن كلاً من الألعاب الخاصة بك وألعاب شريكك في مشاركة الألعاب، وتتيح لك المشاركة أيضًا تقسيم حساب Xbox Live Gold.الخطوة 5: لتبادل المكتبات، كرر الخطوات المذكورة أعلاه على جهاز شريكك، واجعل وحدة التحكم الخاصة به هي "جهاز Xbox المنزلي".