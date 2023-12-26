جوجل تصدر تحديثًا رئيسيًا للتطبيقات المعطلة.. اعرف التفاصيل

كشفت شركة

جوجل

عن وجود تحديث للبرامج قيد التطوير لاثنين من أجهزتها بعد أن أبلغ المستخدمون عن توقف أجهزتهم عن العمل بشكل غامض.

وأثرت المشكلة على بعض مكبرات صوت Google Home وGoogle Home Mini القديمة، ويقول المالكون أن جميع الأضواء الأربعة الموجودة فى Google Home تعمل، لكن الأداة ترفض العمل، وفقا لتقرير thesun.



وقال أحد المستخدمين: "يحتوى جهازى على 4 نقاط حاليًا، ولا يمكننى إعادة ضبطه أو القيام بأى شيء به".

وقال آخر: لا يمكننى إعادة ضبط المصنع باستخدام الزر الموجود فى الأسفل، أو باستخدام طاقة قطع الاتصال لمدة 10 ثوانٍ وإعادة الاتصال 11 مرة."

وقد تأثرت النماذج التالية:

. Google Home (2016)

. Google Home Mini (2017 الجيل الأول)

واعترف عملاق التكنولوجيا جزئيًا فقط بوجود مشكلة فى البداية، ولكن الآن خرجت جوجل قائلة أن تحديث البرنامج المزعج كان وراء الفوضى، وقالت الشركة أن نسبة صغيرة فقط من المتحدثين تأثرت

وقال أحد الممثلين لموقع 9to5Google : "تسبب طرح البرنامج فى توقف نسبة صغيرة من أجهزة Google Home (2016) وGoogle Home Mini (2017 1st gen) الأقدم عن العمل".

وتم حل المشكلة للتحديثات المستقبلية، ويمكن للمستخدمين الذين يواجهون جهازًا لا يستجيب مع عرض أربعة أضواء بيضاء غير وامضة الاتصال بدعم العملاء للحصول على المساعدة.