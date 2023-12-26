Wednesday, 27 December 2023 09:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جوجل تصدر تحديثًا رئيسيًا للتطبيقات المعطلة.. اعرف التفاصيل

12/26/2023 11:23:57 PM
(MENAFN- Youm7)

كشفت شركة
جوجل
عن وجود تحديث للبرامج قيد التطوير لاثنين من أجهزتها بعد أن أبلغ المستخدمون عن توقف أجهزتهم عن العمل بشكل غامض.

وأثرت المشكلة على بعض مكبرات صوت Google Home وGoogle Home Mini القديمة، ويقول المالكون أن جميع الأضواء الأربعة الموجودة فى Google Home تعمل، لكن الأداة ترفض العمل، وفقا لتقرير thesun.

وقال أحد المستخدمين: "يحتوى جهازى على 4 نقاط حاليًا، ولا يمكننى إعادة ضبطه أو القيام بأى شيء به".

وقال آخر: لا يمكننى إعادة ضبط المصنع باستخدام الزر الموجود فى الأسفل، أو باستخدام طاقة قطع الاتصال لمدة 10 ثوانٍ وإعادة الاتصال 11 مرة."

وقد تأثرت النماذج التالية:

. Google Home (2016)

. Google Home Mini (2017 الجيل الأول)

واعترف عملاق التكنولوجيا جزئيًا فقط بوجود مشكلة فى البداية، ولكن الآن خرجت جوجل قائلة أن تحديث البرنامج المزعج كان وراء الفوضى، وقالت الشركة أن نسبة صغيرة فقط من المتحدثين تأثرت

وقال أحد الممثلين لموقع 9to5Google : "تسبب طرح البرنامج فى توقف نسبة صغيرة من أجهزة Google Home (2016) وGoogle Home Mini (2017 1st gen) الأقدم عن العمل".

وتم حل المشكلة للتحديثات المستقبلية، ويمكن للمستخدمين الذين يواجهون جهازًا لا يستجيب مع عرض أربعة أضواء بيضاء غير وامضة الاتصال بدعم العملاء للحصول على المساعدة.







MENAFN26122023000132011024ID1107660018

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث