كم صاروخا أطلقت Spacex حتى الآن فى عام 2023؟

MENAFN - Youm7) تهدف SpaceX إلى إطلاق 100 صاروخ هذا العام، وهي زيادة كبيرة أخرى عما فعلته الشركة في عام 2022، وهذا يعني أنه سيتعين عليهم الإطلاق في المتوسط كل ثلاثة إلى أربعة أيام، وفقاً لموقعspace explore.كم عدد الصواريخ التي أطلقتها شركة SpaceX في عام 2023؟

حتى الآن، أطلقت شركة SpaceX 96 صاروخًا في عام 2023، منهم 90 صاروخًا من طراز Falcon 9، وأربعة صواريخ من طراز Falcon Heavies، وسفينتين من طراز Starship.

تم اختيار SpaceX للحصول على 40% من عقد المرحلة الثانية من إطلاق الفضاء للأمن القومي التابع لقوات الفضاء، وبدأت الشركة في إطلاق تلك المهام على Falcon Heavies في أواخر العام الماضي، ومن المقرر إجراء مهمة أخرى لـ NSSL في أبريل، مع ثلاثة صواريخ ثقيلة أخرى تم شراؤها تجاريًا على مدار العام من ViaSat وEchoStar وNASA.يمكن لشركة SpaceX أن تحقق الرقم القياسي لمعظم الرحلات المأهولة حتى الآن، وفي عامي 2021 و2020، 2022, أطلقت شركة SpaceX ثلاث رحلات مأهولة على صاروخها Falcon 9 مع المركبة الفضائية Crew Dragon، اثنتان لناسا وواحدة تجارية،ومن المتوقع لشركة SpaceX أن تحطم هذا الرقم القياسي بأربع رحلات وربما حتى خمس أو ست رحلات مأهولة هذا العام.