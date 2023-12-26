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طريقة إرسال الملفات الكبيرة مجانا وبصورة أسرع فى 4 خطوات؟ اعرفها

12/26/2023 11:23:55 PM
(MENAFN- Youm7) تعد القدرة على مشاركة الملفات مع الآخرين إحدى الفوائد العديدة للتكنولوجيا الحديثة، ولكن عندما تكون هذه الملفات كبيرة جدًا بحيث لا يمكن مشاركتها ونقلها، فقد تصبح الأمور أكثر تعقيدًا.



ووفقا لتقرير ديجيتال تريند ، هناك طرق سهلة لإرسال وتحميل ملفاتك الكبيرة مجانًا ، ومنها ضغط الملفات قبل الإرسال



بغض النظر عن الطريقة التي تختارها لإرسال ملفك، فإن تصغيره لن يساعد إلا من حيث التخزين،
ولن يؤدي ضغط الملفات إلى تقليص ما تحاول إرساله فحسب، بل سيجعل عملية النقل تتم بشكل أسرع بغض النظر عن الطريقة التي تختارها
سواء كان ذلك عبر البريد الإلكتروني أو FTP أو التخزين السحابي، وينطبق الشيء نفسه على مستخدمي الهواتف الذكية أيضًا.



وتأتى معظم أجهزة الكمبيوتر مزودة بأداة مساعدة مدمجة لضغط الملفات، لذا فإن إنشاء ملف ZIP لا يستغرق سوى بضع ضغطات وإليك كيفية القيام بذلك.



الخطوة 1: ابحث عن الملف الذى تريد ضغطه.



الخطوة 2: إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows ستحتاج إلى الضغط بزر الماوس الأيمن على الملف ثم تحديد إرسال إلى من القائمة التي تظهر، و بالنسبة لنظام التشغيل Windows 11، قد تحتاج إلى تحديد إظهار المزيد من الخيارات من القائمة المنبثقة قبل أن تتمكن من رؤية خيار إرسال إلى .

إذا كنت تستخدم جهاز Mac: اضغط بإصبعين / Control + اضغط فوق الملف.





الخطوة 3: إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows: اختر مجلد مضغوط (مضغوط) ، وإذا كنت
تستخدم جهاز Mac: حدد ضغط
[اسم الملف]





الخطوة 4: إذا كنت تنقل ملفات موسيقى أو مقاطع فيديو، نقترح استخدام ضغط RAR بدلاً من ZIP لأنه يستخدم خوارزمية ضغط أفضل تقلل بشكل عام من فقدان البيانات وتلف الملفات نوصي باستخدام 7-Zip
لهذا الغرض، حيث يعد برنامج أرشفة الملفات مفتوح المصدر أحد أفضل البرامج المتاحة حاليًا.
















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