((مازا)) تنال تجديد لشهادة الأيزو ((22000:2018))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
وفقا لمطابقة الشركة للمعايير العالمية للجودة والسلامة الغذائية، شركة محمد علي زينل عبد الله» مازا» تنال تجديد لشهادة الأيزو» 22000:2018 « في سلامة أنظمة إدارة الأغذية من ( TUV Middle East
) العالمية .
22000 ISO هو معيار مقبول دوليًا طوره خبراء صناعة الأغذية الغرض من هذا المعيار هو مواءمة متطلبات إدارة سلامة الأغذية مع سلسلة التوريد الغذائي.
وبهذه المناسبة عبر رئيس مجلس إدارة شركة محمد علي زينل عبد الله السيد إبراهيم زينل عن فخره بالتفوق في مجال قطاع التجزئة في مملكة البحرين مشيراً الى ان ذلك ينبع من إدراك الإدارة والعاملين العاملين بالشركة لأهمية السيطرة على المخاطر التي تهدد سلامة الغذاء ويعكس التزام الشركة بتقديم منتجات صحية وآمنة للمستهلكين.
وقال» نجحنا مرة أخرى في تتويج جهودنا في تحقيق السلامة الغذائية بالحصول على شهادة نظام إدارة الجودة الأيزو» 22000:2018 وشهادة تحليل المخاطر ونقاط الضبط الحرجة ( HACCP ) من شركة TUV
Middle East العالمية كواحدة من الشركات البحرينية القليلة في مجال قطاع التجزئة التي تحصل على الشهادات المتميزة، إذ أقرت الجهة المانحة لشهادات الجودة الأيزو (شركة TUV Middle East العالمية) بالإشادة بأداء المجموعة في تنفيذ متطلبات النظام الجديد لإدارة الجودة بمفهومه الحديث والتزامها بشكل مستمر بمعايير الأداء العالمية باحترافية عالية إلى جانب تحقيقها معايير الجودة وفق الأسس المعترف بها دولياً. وذكر رئيس مجلس إدارة الشركة أن الشهادات ليست فقط إنجازًا، بل هي تحفيز للشركة لمواصلة تحسين أدائها والالتزام بمعايير الجودة بشكل دائم. وقال «نأمل أن يكون هذا الإنجاز حافزًا لمزيد من التطوير والابتكار في مجال تقديم منتجات ذات جودة عالية وتعزيز سمعة مملكة البحرين على الساحة العالمية في مجال الصناعة الغذائية. وأشار السيد زينل إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ممكنًا دون دعم أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين والتزام إدارة المجموعة، وجهود العاملين في جميع الإدارات، ويعكس نتيجة تعاون فريق عمل متحد واحترافي.
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