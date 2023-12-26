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((مازا)) تنال تجديد لشهادة الأيزو ((22000:2018))

12/26/2023 11:23:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

وفقا‭ ‬لمطابقة‭ ‬الشركة‭ ‬للمعايير‭ ‬العالمية‭ ‬للجودة‭ ‬والسلامة‭ ‬الغذائية،‭ ‬شركة‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬زينل‭ ‬عبد‭ ‬الله‮»‬‭ ‬مازا‮»‬‭ ‬تنال‭ ‬تجديد‭ ‬لشهادة‭ ‬الأيزو‮»‬‭ ‬22000‭:‬2018‭ ‬‮«‬‭ ‬في‭ ‬سلامة‭ ‬أنظمة‭ ‬إدارة‭ ‬الأغذية‭ ‬من‭ (‬ TUV ‭ ‬ Middle ‭ ‬ East
‬‭) ‬العالمية‭ .‬


‬22000‭ ‬ ISO ‭ ‬هو‭ ‬معيار‭ ‬مقبول‭ ‬دوليًا‭ ‬طوره‭ ‬خبراء‭ ‬صناعة‭ ‬الأغذية‭ ‬الغرض‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المعيار‭ ‬هو‭ ‬مواءمة‭ ‬متطلبات‭ ‬إدارة‭ ‬سلامة‭ ‬الأغذية‭ ‬مع‭ ‬سلسلة‭ ‬التوريد‭ ‬الغذائي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬عبر‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬زينل‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬السيد‭ ‬إبراهيم‭ ‬زينل‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬بالتفوق‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬قطاع‭ ‬التجزئة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مشيراً‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬ذلك‭ ‬ينبع‭ ‬من‭ ‬إدراك‭ ‬الإدارة‭ ‬والعاملين‭ ‬العاملين‭ ‬بالشركة‭ ‬لأهمية‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المخاطر‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬سلامة‭ ‬الغذاء‭ ‬ويعكس‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬بتقديم‭ ‬منتجات‭ ‬صحية‭ ‬وآمنة‭ ‬للمستهلكين‭.‬

وقال‮»‬‭ ‬نجحنا‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬تتويج‭ ‬جهودنا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬السلامة‭ ‬الغذائية‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬نظام‭ ‬إدارة‭ ‬الجودة‭ ‬الأيزو‮»‬‭ ‬22000‭:‬2018‭ ‬وشهادة‭ ‬تحليل‭ ‬المخاطر‭ ‬ونقاط‭ ‬الضبط‭ ‬الحرجة‭ (‬ HACCP ‭ ) ‬من‭ ‬شركة‭ ‬ TUV
‬‭ ‬ Middle ‭ ‬ East ‭ ‬العالمية‭ ‬كواحدة‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬القليلة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬قطاع‭ ‬التجزئة‭ ‬التي‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬الشهادات‭ ‬المتميزة،‭ ‬إذ‭ ‬أقرت‭ ‬الجهة‭ ‬المانحة‭ ‬لشهادات‭ ‬الجودة‭ ‬الأيزو‭ (‬شركة‭ ‬ TUV ‭ ‬ Middle ‭ ‬ East ‭ ‬العالمية‭) ‬بالإشادة‭ ‬بأداء‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬متطلبات‭ ‬النظام‭ ‬الجديد‭ ‬لإدارة‭ ‬الجودة‭ ‬بمفهومه‭ ‬الحديث‭ ‬والتزامها‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬بمعايير‭ ‬الأداء‭ ‬العالمية‭ ‬باحترافية‭ ‬عالية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تحقيقها‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬وفق‭ ‬الأسس‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬دولياً‭. ‬وذكر‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬أن‭ ‬الشهادات‭ ‬ليست‭ ‬فقط‭ ‬إنجازًا،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬تحفيز‭ ‬للشركة‭ ‬لمواصلة‭ ‬تحسين‭ ‬أدائها‭ ‬والالتزام‭ ‬بمعايير‭ ‬الجودة‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬حافزًا‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬التطوير‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقديم‭ ‬منتجات‭ ‬ذات‭ ‬جودة‭ ‬عالية‭ ‬وتعزيز‭ ‬سمعة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصناعة‭ ‬الغذائية‭. ‬وأشار‭ ‬السيد‭ ‬زينل‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ممكنًا‭ ‬دون‭ ‬دعم‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والمساهمين‭ ‬والتزام‭ ‬إدارة‭ ‬المجموعة،‭ ‬وجهود‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الإدارات،‭ ‬ويعكس‭ ‬نتيجة‭ ‬تعاون‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬متحد‭ ‬واحترافي‭.‬

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