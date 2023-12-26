الإمارات.. سجل موحد للشركات العائلية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

شدد‭ ‬وزير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإماراتي،‭ ‬عبدالله‭ ‬المري،‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬البارز‭ ‬للشركات‭ ‬العائلية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬نمو‭ ‬واستدامة‭ ‬اقتصادات‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬وفقاً‭ ‬للتقديرات‭ ‬فإن‭ ‬الشركات‭ ‬العائلية‭ ‬تستحوذ‭ ‬على‭ ‬70‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬و60‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬القوى‭ ‬العاملة،‭ ‬و70‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬الإجمالي‭ ‬العالمي‭.‬

وقال‭ ‬الوزير‭ ‬الإماراتي‭ ‬‮«‬على‭ ‬صعيد‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬وصلت‭ ‬نسبة‭ ‬مساهمة‮

‬ الشركات‭ ‬العائلية ‮

‬إلى‭ ‬40‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬90‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‮

‬ الشركات ‮

‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬هي‭ ‬شركات‭ ‬عائلية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬أهميتها‭ ‬ودورها‭ ‬الحيوي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬تحقيق‭ ‬المستهدف‭ ‬الوطني‭ ‬بمضاعفة‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬للإمارات‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬تريليونات‭ ‬درهم‭ ‬بحلول‭ ‬العقد‭ ‬المقبل ” ‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬إطلاق‮

‬ وزارة‭ ‬الاقتصاد ‮

‬السجل‭ ‬الموحد‭ ‬للشركات‭ ‬العائلية،‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬4‭ ‬قرارات‭ ‬وزارية‭ ‬جديدة،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تعزيز‭ ‬حوكمة‮

‬ الشركات ‮

‬العائلية‭ ‬ودعم‭ ‬تنافسية‭ ‬بيئتها‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬استدامتها‭ ‬والارتقاء‭ ‬بريادتها،‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬رؤية‭ ‬واضحة‭ ‬تدعم‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬دولة‮

‬ الإمارات ‮

‬كوجهة‭ ‬رائدة‭ ‬للشركات‭ ‬العائلية‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والعالمية‭.‬



