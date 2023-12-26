الإمارات.. سجل موحد للشركات العائلية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
شدد وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله المري، على الدور البارز للشركات العائلية في تعزيز نمو واستدامة اقتصادات العالم، حيث وفقاً للتقديرات فإن الشركات العائلية تستحوذ على 70 بالمئة من إجمالي الشركات في العالم، و60 بالمئة من إجمالي القوى العاملة، و70 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي.
وقال الوزير الإماراتي «على صعيد دولة الإمارات وصلت نسبة مساهمة
الشركات العائلية
إلى 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن 90 بالمئة من إجمالي عدد
الشركات
الخاصة في البلاد هي شركات عائلية، وهو ما يؤكد أهميتها ودورها الحيوي في دعم تحقيق المستهدف الوطني بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للإمارات إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل ” . جاء ذلك خلال إطلاق
وزارة الاقتصاد
السجل الموحد للشركات العائلية، وتسليط الضوء على 4 قرارات وزارية جديدة، والتي من شأنها تعزيز حوكمة
الشركات
العائلية ودعم تنافسية بيئتها التشريعية في البلاد، بما يضمن استدامتها والارتقاء بريادتها، وذلك وفق رؤية واضحة تدعم ترسيخ مكانة دولة
الإمارات
كوجهة رائدة للشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية.
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