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القضاء الباكستاني يسمح لحزب عمران خان باستخدام رمز مضرب الكريكت في الانتخابات

12/26/2023 11:22:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سمحت محكمة باكستانية امس لحزب رئيس الوزراء السابق عمران خان باستخدام مضرب الكريكت كرمز انتخابي خلال الانتخابات المزمع إجراؤها في فبراير، وفق ما أعلن محامو الحزب.
وتعد الرموز التصويرية مهمة للتمييز بين المرشحين المختلفين المدرجة أسماؤهم على اللوائح الانتخابية في باكستان، حيث يبلغ مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة في أوساط البالغين 58%، بحسب معطيات البنك الدولي.
غير أن اللجنة الانتخابية حرمت الأسبوع الماضي حزب النجم السابق للكريكت القابع راهنا في السجن من حق استخدام مضرب الكريكت رمزا له.
وقال سيد علي ظافر محامي «حركة إنصاف الباكستانية» إن «قرار اللجنة الانتخابية في حق الحزب القاضي بسحب رمز مضرب الكريكت منه ظلما.. قد علق».
وأوضح للصحافيين الذين احتشدوا أمام محكمة منطقة بيشاور، حيث طعن الحزب في قرار اللجنة الانتخابية، قائلا «صدر أمر بإعادة الرمز إلينا».
وكانت اللجنة الانتخابية قد حرمت «حركة إنصاف الباكستانية» من حق استخدام هذا الرمز في الانتخابات المزمع إجراؤها في 8 فبراير بسبب عجز الحركة عن تنظيم انتخابات داخلية وفقا لدستورها.
غير أن الحزب رأى في هذا القرار عرقلة قضائية جديدة لمنع عمران خان (71 عاما) من الترشح مجددا.

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