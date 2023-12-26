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الأمم المتحدة تعلن تعيين وزيرة هولندية منسقة إنسانية لغزة

12/26/2023 11:22:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الأمم المتحدة تعيين الوزيرة الهولندية سيغريد كاغ منسقة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة، بعد صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يدعو لزيادة المساعدات في ظل الأزمة الحادة الناتجة عن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وأفادت المنظمة الدولية بأن أمينها العام أنطونيو غوتيريش «أعلن تعيين سيغريد كاغ من هولندا، منسقة عليا للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة»، على أن تتولى إقامة آلية أممية «لتسريع شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة عبر دول ليست طرفا في النزاع».

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