الأمم المتحدة تعلن تعيين وزيرة هولندية منسقة إنسانية لغزة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت الأمم المتحدة تعيين الوزيرة الهولندية سيغريد كاغ منسقة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة، بعد صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يدعو لزيادة المساعدات في ظل الأزمة الحادة الناتجة عن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وأفادت المنظمة الدولية بأن أمينها العام أنطونيو غوتيريش «أعلن تعيين سيغريد كاغ من هولندا، منسقة عليا للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة»، على أن تتولى إقامة آلية أممية «لتسريع شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة عبر دول ليست طرفا في النزاع».
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