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باكستان ترحل الأفغان المنتظرين إعادة توطينهم في أميركا

12/26/2023 11:22:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت جماعة تدافع عن حقوق المهاجرين ومقدمو طلبات لجوء أفغان إن حملة ترحيل ضخمة تتبناها باكستان أعادت قسرا عشرات الأفغان الذين كانوا ينتظرون إعادة توطينهم في الولايات المتحدة، مضيفين أن السلطات الباكستانية غالبا ما تتجاهل خطابات الحماية التي تقدمها السفارة الأميركية.
ويصعب هذا من محاولات الراغبين في الانتقال بعدما أغلقت الولايات المتحدة سفارتها في كابول، كما أنهم يجدون أنفسهم أمام تحديات إضافية مثل قيود حقوق الإنسان والأزمات المالية والإنسانية الصعبة في بلادهم.
وبدأت إسلام آباد في الأول من نوفمبر الماضي طرد أكثر من مليون أجنبي لا يحملون وثائق معظمهم أفغان وسط خلاف حول اتهامات بأن كابول تؤوي مسلحين باكستانيين وهو ما تنفيه حركة طالبان الحاكمة.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 450 ألف أفغاني عادوا إلى بلدهم ويعيش الكثير منهم الآن في ظروف الشتاء القاسية قرب الحدود.
وقال شون فان ديفر رئيس «أفغان إيفاك»، وهو تحالف رئيسي للمجموعات التي تساعد في مثل هذه الجهود، إنه تم ترحيل ما لا يقل عن 130 أفغانيا كانوا بانتظار الحصول على تأشيرات هجرة خاصة للولايات المتحدة أو إعادة توطينهم في الولايات المتحدة.
وقبل الأول من نوفمبر 2023، أرسلت السفارة الأميركية رسائل حماية عبر البريد الإلكتروني إلى نحو 25 ألف أفغاني لتثبت للسلطات الباكستانية أنه يجري الترتيب لإعادة توطينهم في الولايات المتحدة بعد مغادرة آخر قواتها من كابول في 2021.
ويقول مدافعون عن اللاجئين وأفغان إن عمليات الترحيل والاعتقالات تبرز الوضع الخطير الذي يواجهه الأفغان الذين تعهدت واشنطن بحمايتهم وإعادة توطينهم وطلب من العديد منهم السفر إلى بلد ثالث لمتابعة طلباتهم.
ودخل العديد من الأفغان إلى باكستان بتأشيرات انتهت صلاحيتها بسبب تعثر إجراءات تأشيرة الهجرة الخاصة أو طلبات إعادة توطين اللاجئين، وهم يواجهون صعوبات نتيجة لتأخر تجديد التأشيرة وفرض رسوم مالية عالية.
وقال أحد مقدمي طلبات اللجوء، ولم تذكر «رويترز» اسمه لأسباب أمنية، إنه باع كل ما يملكه تقريبا في أكتوبر 2022 لنقل عائلته من كابول إلى باكستان لتقديم طلب اللجوء هناك.
وتقول حركة طالبان، التي تعارض الترحيل الجماعي من باكستان، إن لديها عفوا عاما لخصومها السابقين في الحرب التي استمرت 20 عاما، وستدعم عودة هؤلاء الأشخاص.
وتقول إسلام آباد إنها تواجه أزمات اقتصادية وأمنية ولا يمكنها استضافة 600 ألف أفغاني وصلوا منذ سيطرة حركة طالبان على السلطة، مما يزيد من عبء استضافة الملايين الذين فروا خلال سنوات الحرب.
وقالت الحكومة الباكستانية مؤخرا إنها ستمدد الموعد النهائي لتجديد الأوراق للأفغان الذين يسعون لإعادة التوطين في دولة ثالثة حتى فبراير بدلا من 31 الجاري، مع خفض رسوم تجاوز مدة الإقامة إلى النصف لأولئك الذين يغادرون بتأشيرات منتهية الصلاحية.
وقد قام 3 مسؤولين أميركيين كبار، من بينهم الممثل الخاص لأفغانستان توماس ويست، بزيارة إسلام آباد مؤخرا لإجراء محادثات حول هذه القضية لكن النتيجة غير واضحة.

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